قتلى وجرحى في اصطدام حافلتين بمطار طهران

تواصل – وكالات:

لقي شخص واحد على الأقل، مصرعه، وأصيب حوالى 30 من جنسيات مختلفة، اليوم، في حادث اصطدام حافلتين بمطار طهران الدولي “مطار الخميني”.

11 مصابا حالتهم خطيرة

وصرح مسؤول إيراني، أن شخصا لقي مصرعه، وأوضح المسؤول في الشرطة الإيرانية أن 11 من بينهم مصابون “بجروح بالغة”.

بينما أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي أن: “أكثر من 30 شخصًا أصيبوا في المجمل”، بدون تحديد جنسياتهم، حسب وكالات.

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أكبر مطارات إيران

ويقع مطار طهران، المسمى “مطار الإمام الخميني”، على بعد 30 كيلومترا في جنوب غرب العاصمة الإيرانية طهران، وهو أكبر مطارات إيران ويخدم العاصمة طهران مع مطار مهرآباد.

فصل عدد من أساتذة الجامعات

في سياق منفصل، فإن عددًا من الأساتذة في المدن الصغيرة تم فصلهم عن العمل دون أن يتم الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام، حسب “إيرلن إنترناشيونال”.

أمريكا تطالب إيران بعدم اعتقال الأطباء

وطالب المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، روبرت مالي، السلطات بعدم اعتقال الأطباء المعالجين للمصابين من المتظاهرين السلميين وعدم اتهامهم بارتكاب جريمة أو تهديدهم بأي شكل.