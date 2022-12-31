السبت، ٧ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
قتلى وجرحى في اصطدام حافلتين بمطار طهران
«هربت من 600 فخ».. الفئران تغزو البرلمان البريطاني
حساب المواطن يعلن ضوابط حصول الفرد المستقل على دعم البرنامج
تحذير من أشهر حيلة على «واتساب».. يطلبون أموالا من معارفك باسمك
استقبال طلبات المنح بصندوق دعم الجمعيات الأهلية في هذا الموعد
ضبط 10 متورطين في جريمة مخلّة بالشرف

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

قتلى وجرحى في اصطدام حافلتين بمطار طهران

قتلى وجرحى في اصطدام حافلتين بمطار طهران

قتلى وجرحى في اصطدام حافلتين بمطار طهران
٠٢:٢٢:٠٦ م، السبت، ٧ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – وكالات:

لقي شخص واحد على الأقل، مصرعه، وأصيب حوالى 30 من جنسيات مختلفة، اليوم، في حادث اصطدام حافلتين بمطار طهران الدولي “مطار الخميني”.

11 مصابا حالتهم خطيرة 

وصرح مسؤول إيراني، أن شخصا لقي مصرعه، وأوضح المسؤول في الشرطة الإيرانية أن 11 من بينهم مصابون “بجروح بالغة”.

بينما أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي أن: “أكثر من 30 شخصًا أصيبوا في المجمل”، بدون تحديد جنسياتهم، حسب وكالات.

اقرأ أيضا:

صباح اليوم.. النظام الإيراني يصدر حكما غير متوقع لمعتقلي الانتفاضة الشعبية في طهران

أكبر مطارات إيران

ويقع مطار طهران، المسمى “مطار الإمام الخميني”،  على بعد 30 كيلومترا في جنوب غرب العاصمة الإيرانية طهران، وهو أكبر مطارات إيران ويخدم العاصمة طهران مع مطار مهرآباد.

فصل عدد من أساتذة الجامعات

في سياق منفصل، فإن عددًا من الأساتذة في المدن الصغيرة تم فصلهم عن العمل دون أن يتم الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام، حسب “إيرلن إنترناشيونال”.

أمريكا تطالب إيران بعدم اعتقال الأطباء

وطالب المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، روبرت مالي، السلطات بعدم اعتقال الأطباء المعالجين للمصابين من المتظاهرين السلميين وعدم اتهامهم بارتكاب جريمة أو تهديدهم بأي شكل.

الكلمات الدلالية:
أخبار إيران احتجاجات إيران تصادم حافلتين قتلى وجرحى في طهران مطار الخميني مطار طهران الدولى

مواد ذات صلة

المزيد
عصابة تستولي على شاحنة تقل سيارات فارهة وتخفيها باستراحة في الرياض

عصابة تستولي على شاحنة تقل سيارات فارهة وتخفيها باستراحة في الرياض

١٠:٢٠ م، الجمعة، ٠٢ يونيو ٢٠١٧
السجن المشدد 3 سنوات للرئيس المصري الأسبق «مبارك» ونجليه

السجن المشدد 3 سنوات للرئيس المصري الأسبق «مبارك» ونجليه

٠١:٥٢ م، السبت، ٠٩ مايو ٢٠١٥
الصين.. زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب إقليم «شينجيانج»

الصين.. زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب إقليم «شينجيانج»

٠١:٥٠ م، الخميس، ٠٨ ديسمبر ٢٠١٦
3 خدمات لا يمكنك الحصول عليها من الصندوق العقاري عند نقل المديونية

3 خدمات لا يمكنك الحصول عليها من الصندوق العقاري عند نقل المديونية

١٠:٣٠ ص، الأربعاء، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *