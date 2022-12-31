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تحذير من أشهر حيلة على «واتساب».. يطلبون أموالا من معارفك باسمك

تحذير من أشهر حيلة على «واتساب».. يطلبون أموالا من معارفك باسمك

تحذير من أشهر حيلة على «واتساب».. يطلبون أموالا من معارفك باسمك
٠١:٥٣:٣٠ م، السبت، ٧ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

حذر حساب “هيئة مكافحة الإشاعات”، من حيلة شهيرة يتم من خلالها سرقة الواتساب الخاص بك.

وقال الحساب :” الحذر من إحدى أشهر حيل الهندسة الاجتماعية، حيث يتم استدراجك عبر الواتساب لسرقتك وسرقة معارفك بانتحال اسمك”.

وأضاف “مكافحة الإشاعات”:” الحذر من إحدى طرق الاحتيال في الواتساب حيث يتم إرسال رابط حتى يكون عضو في مجموعة معينة ليتم سرقة حسابك في الواتساب وطلب مال من معارفك باسمك”.

واتساب يتوقف عن العمل على 49 نوعا من الهواتف الذكية

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الكلمات الدلالية:
حيلة سرقة اموال سرقة حسابك مكافحة الاشاعات واتساب

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