تحذير من أشهر حيلة على «واتساب».. يطلبون أموالا من معارفك باسمك

تواصل- فريق التحرير:

حذر حساب “هيئة مكافحة الإشاعات”، من حيلة شهيرة يتم من خلالها سرقة الواتساب الخاص بك.

وقال الحساب :” الحذر من إحدى أشهر حيل الهندسة الاجتماعية، حيث يتم استدراجك عبر الواتساب لسرقتك وسرقة معارفك بانتحال اسمك”.

وأضاف “مكافحة الإشاعات”:” الحذر من إحدى طرق الاحتيال في الواتساب حيث يتم إرسال رابط حتى يكون عضو في مجموعة معينة ليتم سرقة حسابك في الواتساب وطلب مال من معارفك باسمك”.

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