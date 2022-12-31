هل تندلع شرارة الحرب.. اليابان تطور صواريخ بعيدة المدى وكوريا تجري تجربة صاروخية

تواصل – فريق التحرير:

كشفت ‏اليابان أنها بصدد تطوير صواريخ يصل مداها إلى 3000 كلم لنشرها بحلول عام 2030، تزامنا مع إعلان وزارة الدفاع اليابانية أن كوريا الشمالية أجرت تجارب صاروخية.

قطعت مسافة 350 كيلومتر

وقالت الوزارة، في بيان، إن الصواريخ الباليستية التي أطلقتها كوريا الشمالية قطعت مسافات تقارب 350 كيلومترا، على ارتفاعات قصوى تبلغ نحو 100 كيلومتر.

انتهاك قرارات مجلس الأمن

وأدانت اليابان عمليات إطلاق بيونج يانج الأخيرة للصواريخ الباليستية، وقالت إن عمليات الإطلاق المتكررة لكوريا الشمالية “تهدد سلام وأمن اليابان والمنطقة والمجتمع الدولي”.

وأضافت أن: “إطلاق مثل هذه الصواريخ الباليستية ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وأن اليابان قدمت احتجاجا شديدا ضد كوريا الشمالية”.

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تعليق أمريكا على تجارب كوريا الصاروخية

أصدرت القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادي، بيانا، بعد تجارب الصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية، أكدت فيه أن التزامات الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان ما زالت “صارمة”.

وأضافت أن عمليات الإطلاق التي قامت بها كوريا الشمالية تسلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار لأسلحة الدمار الشامل التي تمتلكها وبرامجها للصواريخ الباليستية.