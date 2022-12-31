السبت، ٧ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
استقرار أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
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استقرار أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

استقرار أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

استقرار أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
٠١:١٧:٤٦ م، السبت، ٧ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم السبت، الموافق 31 من ديسمبر، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.01.

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.97

دينار كويتي 12.28

ريال عماني 9.76

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.54.

فرنك سويسري 4.07

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أسعار العملات الأجنبية أسعار العملات الأجنبية اليوم البنك المركزي السعودي اليورو مقابل الريال

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