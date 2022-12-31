مميزات تنافسية.. فتح باب التقديم على 451 وظيفة في أرامكو
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أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز (Aramc)، عبرموقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة بلغت 451 وظيفة، في عدة تخصصات وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
مصمم تعليمي
مهندس مشروع كهربائي
مهندس الأنابيب والصمامات
اخصائي تطوير أعمال
مهندس معدات ميكانيكية / دوارة
محلل التخطيط وإدارة الأداء
مواصفات رسوم الوسائط
مهندس بترول
مستشار فني بحري
مهندس معدات دوارة
كبير مستشاري هندسة البترول
كاتب أعمال
محلل تقارير الأعمال
التخطيط المالي وإدارة الأداء
محلل أمن المعلومات III
مصمم جرافيك
محلل التخطيط المالي وإدارة الأداء
مستشار وظيفي
محلل التخطيط المالي وإدارة الأداء
مهندس إدارة مكامن النفط
رئيس الوقود منخفض الكربون
مهندس إدارة مكامن النفط
وغييرها
التقديم:
– للتقديم والاطلاع على بقية المجالات المختلفة والشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية:
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