مميزات تنافسية.. فتح باب التقديم على 451 وظيفة في أرامكو

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أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز (Aramc)، عبرموقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة بلغت 451 وظيفة، في عدة تخصصات وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مصمم تعليمي

مهندس مشروع كهربائي

مهندس الأنابيب والصمامات

اخصائي تطوير أعمال

مهندس معدات ميكانيكية / دوارة

محلل التخطيط وإدارة الأداء

مواصفات رسوم الوسائط

مهندس بترول

مستشار فني بحري

مهندس معدات دوارة

كبير مستشاري هندسة البترول

كاتب أعمال

محلل تقارير الأعمال

التخطيط المالي وإدارة الأداء

محلل أمن المعلومات III

مصمم جرافيك

محلل التخطيط المالي وإدارة الأداء

مستشار وظيفي

محلل التخطيط المالي وإدارة الأداء

مهندس إدارة مكامن النفط

رئيس الوقود منخفض الكربون

مهندس إدارة مكامن النفط

وغييرها

التقديم:

– للتقديم والاطلاع على بقية المجالات المختلفة والشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية:

بوابة التوظيف : (اضغط هنا)