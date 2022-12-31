السبت، ٧ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
أمانة العاصمة المقدسة تعيد مسارات الطرق إثر الحالة المطرية في مكة (صور)
«الزكاة» توضح آلية احتساب الضرائب والجمارك على المركبات المستوردة للأفراد
هل موجة البرد التي يشهدها العالم تاريخية وغير مسبوقة ؟ «المسند» يُجيب
توضيح من «حساب المواطن»: لا يمكن تقديم اعتراض في هذه الحالة
بعد مرور 3 سنوات.. هل كانت أعداد وفيات كورونا حول العالم دقيقة ؟
أسعار النفط تنهي عام 2022 بتسجيل ثاني مكاسب سنوية على التوالي

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

أمانة العاصمة المقدسة تعيد مسارات الطرق إثر الحالة المطرية في مكة (صور)

أمانة العاصمة المقدسة تعيد مسارات الطرق إثر الحالة المطرية في مكة (صور)

أمانة العاصمة المقدسة تعيد مسارات الطرق إثر الحالة المطرية في مكة (صور)
٠٣:٢٩:٢٥ ص، السبت، ٧ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة أن الإدارة العامة لتشغيل وصيانة الطرق والإنارة، بدأت في أعمال إعادة مسارات الطرق وإزالة العوائق الناتجة من الحالة المطرية بما يحول في إنسيابية الحركة المرورية.

جاء ذلك في تغريدة على حسابها بـ”تويتر”، بعد الحالة المطرية التي شهدتها.

الهلال الأحمر

وكانت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة، رفعت مستوى التأهب والجاهزية في الحرم المكي الشريف تزامناً مع الحالة المطرية والتنبيهات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد بتوقع هطول أمطار رعدية غزيرة على العاصمة المقدسة.

وبيَّن مدير فرع هيئة الأحمر بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفي بلجون أن عدد الفرق الإسعافية العاملة في الحرم المكي الشريف وصل إلى ١٦ فرقة إسعافية وتطوعية بواقع ٦٨ فني إسعاف و٧٢٠ ساعة تطوعية منتشرين في الحرم المكي الشريف.

وقال إنه تمت تغطية جميع الأبواب التي يُدخَلُ من خلالها للحرم والمسعى، بالإضافه إلى التوسعة ومصليات النساء، و ٤ مراكز إسعافية تعمل بشكل دائم في الحرم المكي الشريف.

تجدر الإشارة إلى أن الفرق الإسعافية مزودة بعدد ٤ عربات إسعاف كهربائية صغيرة لنقل المرضى والمصابين التي تسهل من عملية التنقل داخل الساحات في الحرم المكي.

اقرأ أيضًا:

تنبيهات عاجلة وهامة من أمانة مكة للسكان والزوار عند هطول الأمطار

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم الحالة المطرية العاصمة المقدسة مكة

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. قط يتجوّل داخل مختبر مستشفى في مكة

بالفيديو.. قط يتجوّل داخل مختبر مستشفى في مكة

١١:٤٢ م، الأربعاء، ٢٢ يوليو ٢٠١٥
موجز الأخبار الدولية | ميليشيات شيعية تحرق منازل السنّة بالفلوجة.. وتبرئة المسلمين من القتل بأمريكا

موجز الأخبار الدولية | ميليشيات شيعية تحرق منازل السنّة بالفلوجة.. وتبرئة المسلمين من القتل بأمريكا

٠٥:٤٣ م، الخميس، ٢٣ يونيو ٢٠١٦
عاجل.. البنك المركزي يصرح لشركتي تقنية مالية للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية

عاجل.. البنك المركزي يصرح لشركتي تقنية مالية للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية

١١:٠٢ ص، الثلاثاء، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢
القوات البرية تقصف تجمعات لميليشيات الحوثي بمحافظة حجة

القوات البرية تقصف تجمعات لميليشيات الحوثي بمحافظة حجة

١١:٥٤ م، الأحد، ٠٧ يونيو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *