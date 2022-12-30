بعد مرور 3 سنوات.. هل كانت أعداد وفيات كورونا حول العالم دقيقة ؟

تواصل – وكالات:

كشف مدير معهد الصحة العالمية في جامعة جينيف، أن عدد وفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا حول العالم ربما تكون غير دقيقة.

من الصعب تحديد العدد الحقيقي للوفيات

وأوضح في تصريحات له، أنه لا يزال من الصعب تحديد العدد الحقيقي للوفيات العالمية الناتجة عن الجائحة، وذلك بعد 3 سنوات من اكتشاف الإصابة الأولى.‏

وأضاف – حسب «سبوتنيك» – أنه وفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، فقد تم الإبلاغ رسميا عن أكثر من 6.65 مليون حالة وفاة منذ أن تم اكتشاف الفيروس لأول مرة في شهر ديسمبر من 2019 في الصين.

وأكد أن حسابات البلدان للوفيات تم حسابها بشكل مختلف، كما تغيرت أساليب الحساب طوال فترة الوباء، مشيرًا إلى أن وفاة مريض في مستشفى في دولة متقدمة تم تشخيصه بالفعل بالوباء بخلاف دول كثيرة أخفقت في تحدد أدق المعلومات ولم يتم تسجيلها.

العديد من الدول لديها القليل من البيانات

وبين أن مشكلة أخرى تكمن وراء الصعوبات في تقدير وفيات كورونا، وهي أن العديد من الدول لديها القليل من البيانات، أو ليس لديها بيانات في المقام الأول، وأنه مثلًا في أفريقيا كانت البيانات الشهرية الخاصة بالوفيات متاحة فقط لستة دول من أصل 47 دولة.

21 مليون حالة وفاة عالمية بكورونا

في الوقت نفسه، كشف معهد القياسات الصحية والتقييم داخل أمريكا، أن الرقم كان أعلى من ذلك بمقدار 18.2 مليون حالة وفاة، فيما تشير التقديرات التي تتابعها مجلة «ذا إيكونوميست» إلى حدوث 21 مليون حالة وفاة زائدة منذ بداية الوباء، وهو أعلى من الرقم الرسمي بـ3.1 مرات.

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