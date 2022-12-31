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توضيح من «حساب المواطن»: لا يمكن تقديم اعتراض في هذه الحالة

توضيح من «حساب المواطن»: لا يمكن تقديم اعتراض في هذه الحالة

توضيح من «حساب المواطن»: لا يمكن تقديم اعتراض في هذه الحالة
٠٣:١٢:٠٢ ص، السبت، ٧ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

قال برنامج حساب المواطن، إنه في حال وجود مستندات مرفقة تحت الإجراء، فإنه لا يمكن تقديم اعتراض.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، ردًا على أحد المستفيدين.

ورد حساب المواطن قائلا: «لا يمكنك تقديم اعتراض حتى يتم الرد على المستندات، وفي حال تم إرفاق مستند الرجاء الانتظار حتى يتم الرد عليك بالقبول أو الرفض في أقرب وقت ممكن، ويمكنك معرفة حالة المستند عن طريق حسابك (تفاصيل الطلب، إدارة المرفقات)”.

والأسبوع الماضي، أعلن حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 62 (شهر يناير 2023)، وقال إنه للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية.

إيداع دعم دفعة ديسمبر

وفي 11 من الشهر الجاري، أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة 61 مشيرا إلى أنها تضمنت إيداع 3.6 مليار ريال لـ11.2 مليون مستفيد.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مشيرا إلى أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم.

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عاجل.. حساب المواطن يُعلن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ «62»

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