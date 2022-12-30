منها الرياض.. خبير طقس يتوقع تساقط أمطار غزيرة اليوم على هذه المناطق

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توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني استمرار الحالة الممطرة وانخفاض درجات الحرارة على مناطق مختلفة من المملكة.

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن الحالة المطرية التاسعة ستكون مدرار اليوم على منطقة الرياض ومكة المكرمة والباحة وعسير.

أمطار غزيرة على مكة والطائف والباحة

وأضاف أن يتوقع تساقط أمطار من خفيفة لغزيرة، على مكة والطائف والباحة وأن السحب الرعدية الممطرة مستمرة عليها بأمطار غزيرة، وقد تمتد إلى الشرقية والقصيم بشكل متفرق.

أجواء تميل للبرودة على الرياض

وأشار إلى الرياض تشهد أجواء تميل للبرودة وازدادت مع تقدم ساعات الليل، وأن الأمطار متوقعة على العاصمة ومحافظاتها الشمالية والغربية تستمر عدة أيام ومتوقع نسمع سيول مع ضباب وتفيض خاصة على الوسطى يصحبها الرعد وحبات البرد.

انتشار ومتابعة ميدانية لـ «مدني الرياض»

ولمتابعة الحالة المطرية التي تشهدها منطقة الرياض، انتشرت الفرق الميدانية لإدارة الدفاع المدني في العاصمة وجميع المحافظات، مؤكدة أنها لم تسجل أي حوادث أو حالات طارئة، و- لله الحمد- خلال متابعتها للحالة المطرية القوية التي تتساقط على المنطقة ومدن مختلفة وسط أجواء شديدة البرودة.

الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول

وحذر «الدفاع المدني»، من أن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، داعية الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والسدود وتجمعات المياه وأعمدة الإنارة وغرف الكهرباء بالشوارع.

الهلال الأحمر يرفع مستوى التأهب والجاهزية

ورفعت هيئة الهلال الأحمر مستوى التأهب والجاهزية في مكة وجدة والرياض والباحة تزامنًا مع الحالة المطرية والتنبيهات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد بتوقع هطول أمطار رعدية غزيرة على العاصمة المقدسة.

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