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أسعار النفط تنهي عام 2022 بتسجيل ثاني مكاسب سنوية على التوالي
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أسعار النفط تنهي عام 2022 بتسجيل ثاني مكاسب سنوية على التوالي

أسعار النفط تنهي عام 2022 بتسجيل ثاني مكاسب سنوية على التوالي

أسعار النفط تنهي عام 2022 بتسجيل ثاني مكاسب سنوية على التوالي
٠٢:١٩:٥٥ ص، السبت، ٧ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

سجلت أسعار النفط ارتفاعا عند تسوية تعاملات الجمعة، لتنهي عام 2022 بتسجيل ثاني مكاسب سنوية على التوالي.

 واستفاد النفط من الآمال بشأن تعافي الطلب من جانب الصين، رغم أن تخفيف القيود المرتبطة بالوباء تسبب في ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

خام برنت

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس ارتفاعًا 2.9% أو 2.45 دولار لتسجل 85.91 دولار للبرميل عند التسوية، ليصعد بنحو 10% في إجمالي العام الجاري، وفق موقع “أرقام”.

 كما صعد سعر خام غرب تكساس الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 2.4% أو 1.86 دولار عند 80.26 دولار للبرميل، ليحقق مكاسب سنوية 6.7%.

وتعرضت أسعار النفط لحالة تقلبات قوية هذا العام، حيث إنها ارتفعت بشكل حاد عقب قيام روسيا بغزو أوكرانيا في نهاية فبراير الماضي، لكنها تنازلت عن معظم هذه المكاسب لاحقًا مع القلق حيال ضعف الطلب وسط مخاطر الركود الاقتصادي العالمي.

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