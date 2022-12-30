«النمر»: النوم أقل من 6 ساعات يوميًا يتسبب في 5 أمراض مميتة

تواصل – فريق التحرير

قال الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، إن النوم أقل من 6 ساعات يومياً، يتسبب في 5 أمراض مميتة.

وأوضح في حسابه على “تويتر”، أن هذه الأمراض هي:

١ – يرفع الضغط.

٢ – يزيد السمنة.

٣ – يزيد احتمالية السكري.

٤ – يرفع الدهون الثلاثية.

٥ – يضاعف من حدوث جلطات القلب والدماغ.

وفي وقت سابق، حذرت المنصة الرئيسة للتوعية بوزارة الصحة “عش بصحة”، من قلة النوم لما له من أعراض مرضية خطيرة.

وقالت المنصة إن “قلة النوم تزيد من فرص الإصابة بالسمنة، لأنها تقلل من إفراز هرمون الليبتن المسؤول عن الشعور بالشبع”.

القلق والاكتئاب

ومؤخرًا، كشف الدكتور ستانيسلاف سامبورسكي، أخصائي علم النفس السريري، أن قلة النوم تؤدي إلى زيادة الإثارة التي بدورها تسبب القلق والاكتئاب وسوء المزاج وانخفاض الأداء، وفقًا لـ Gazeta.Ru.

وأضاف: “يرتاح جسم الإنسان ليلاً وينتج مواد وهرمونات ضرورية نشطة بيولوجيًا تنظم عمل الغدد الصماء والقلب والأوعية الدموية. وأن اضطراب النوم الليلي يزيد من خطر الإصابة بارتفاع مستوى ضغط الدم ومرض السكري”.

وتابع: “إذا كان الشخص يعمل في الليل، فإن هذا الترتيب الفسيولوجي يضطرب، ويتم تنشيط الجوانب المتقابلة من الجهاز العصبي اللاإرادي. ونتيجة لذلك، تبدأ قفزات في مستوى ضغط الدم، يمكن أن تؤدي إلى الجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب”.

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