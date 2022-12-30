مخبأة في «كراتين»..اليمن يحبط تهريب معدات طائرات مسيرة متجهة للحوثيين

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، أنها تمكنت من إحباط تهريب شحنة معدات طائرات مُسيرة في محافظة حضر موت جنوبي البلاد كانت متجهة إلى مناطق سيطرة مليشيات الحوثي.

رصد تحرك قاطرتين حاولتا تهريب المعدات

وأوضحت أنه بالتنسيق بين مركز القيادة في وزارة الدفاع والإدارة العامة للسيطرة في وزارة الداخلية، تم رصد تحرك قاطرتين حاولتا التمويه على المواد بأغطية كراتين، والتعميم عليهما بالنقاط الأمنية، حتى تم قبض عليهما وسائقيهما، قبل أن تصل إلى الحوثيين.

سحب القاطرتين إلى إدارة البحث الجنائي

وأضافت أن وزير الداخلية وجه بصرف مكافأة مالية مجزية لأفراد النقطة الأمنية التي ضبطت القاطرتين، مشيرةً إلى سحب القاطرتين إلى إدارة البحث الجنائي لاستكمال الإجراءات القانونية.

مليشيا الحوثي تعتقل صحفيين ونشطاء

في الوقت نفسه، كشف وزير إعلام اليمن معمر الإرياني، أن مليشيا الحوثي الإرهابية شنت حملة اعتقالات بحق صحفيين ونشطاء، مشيرًا إلى أن حملة الاعتقالات المتواصلة التي نفذتها المليشيا خلال الأيام الماضية بمناطق سيطرتها، تعكس حالة الرعب التي تعيشها قيادات تلك المليشيا وإدراكها تنامي حالة الاحتقان الشعبي ضدها.

23 ألف طفل أُجبروا على حمل السلاح

وكننت منظمة سلام بلا حدود، قد أطلقت حملات لتبصير المجتمع الدولى بجريمة تجنيد الأطفال لدى الحوثيين في اليمن، وحثهم على التحرك لإيقافها حيث كشفت الحكومة اليمنية عن أرقام مخيفة لتجنيد ميليشيات الحوثيين لأطفال يمنيين، للزجّ بهم في المعارك التي يخوضونها، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية الخاصة بحقوق الطفل وتفاقم أعداد المجندين بشكل غير مسبوق، مؤكدة أن ما لا يقل عن 23 ألف طفل أُجبروا على حمل السلاح.

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