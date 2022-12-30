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تقديم حزمة خدمات لضيوف الرحمن بالمسجد الحرام.. تعرف عليها
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تقديم حزمة خدمات لضيوف الرحمن بالمسجد الحرام.. تعرف عليها

تقديم حزمة خدمات لضيوف الرحمن بالمسجد الحرام.. تعرف عليها

تقديم حزمة خدمات لضيوف الرحمن بالمسجد الحرام.. تعرف عليها
٠١:٤٥:٤٨ ص، السبت، ٧ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

تعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تسخير كوادرها البشرية، من خلال تقديم حزمة من الخدمات، وذلك طيلة توافد الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن لأداء صلاة الجمعة بالمسجد الحرام

وأتت أبرز الخدمات المقدمة للزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن بالمسجد الحرام ليوم أمس الجمعة في تقديم الإرشاد المكاني باللغات لـ 55.728 مستفيدا، وتقديم 112.320 عبوة زمزم الموزعة.

المعقمات والمطهرات

فيما بلغت كمية المعطرات 2.550 لترا، وكمية المطهرات 130.000 لتر، كما بلغ عدد المستفيدين من مكتبة المسجد الحرام 750 مستفيدا، و 50 مستفيدا من مكتبة الحرم المكي الشريف، بالإضافة إلى تعطير المسجد الحرام بـ 100 فواحة وتعقيم الأسطح بـ 30.500 لتر، كما بلغت كمية التعقيم بالروبوتات بـ 500 لتر .

كما اشتملت كمية معقمات الأيادي 2.550 لتر، والتعقيم بالبابوكير 650 لتر، إلى جانب استفادة 2.782 مستفيدا، فيما بلغ المستفيدين من الكتيبات والمطويات 2.050 مستفيد، والمستفيدين من التوعية الميدانية 130.000 مستفيد، إلى جانب استفادة 20.000 مستفيد.

بينما بلغت الساعات الموزعة لترجمة خطبة الجمعة بعدة لغات 2.800 سماعة، إضافة إلى استفادة 325 مستفيدا من أساور معصم اليد للزائر الصغير، كما استفاد 1.820 مستفيدا من الخدمات الاجتماعية والإنسانية .

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