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عاجل.. تنويه من «أمن الطرق» للسائقين بهذه الأماكن في مكة المكرمة
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عاجل.. تنويه من «أمن الطرق» للسائقين بهذه الأماكن في مكة المكرمة

عاجل.. تنويه من «أمن الطرق» للسائقين بهذه الأماكن في مكة المكرمة

عاجل.. تنويه من «أمن الطرق» للسائقين بهذه الأماكن في مكة المكرمة
٠١:٤١:٤٨ ص، السبت، ٧ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم السبت، تنويها للسائقين في منطقة مكة جراء الأمطار في عدة مدن.

وقالت في حسابها على “تويتر”: ننوه لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كلٍّ من (العرضيات،الطائف ، خليص، الخرمة،الكامل) بأن المنطقة تشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يُصاحبها جريان سيول ونشاط في الرياح السطحية”.

وأضافت أن تلك الحالة تحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

الهلال الأحمر

وكانت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة، رفعت مستوى التأهب والجاهزية في الحرم المكي الشريف تزامناً مع الحالة المطرية والتنبيهات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد بتوقع هطول أمطار رعدية غزيرة على العاصمة المقدسة.

وبيَّن مدير فرع هيئة الأحمر بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفي بلجون أن عدد الفرق الإسعافية العاملة في الحرم المكي الشريف وصل إلى ١٦ فرقة إسعافية وتطوعية بواقع ٦٨ فني إسعاف و٧٢٠ ساعة تطوعية منتشرين في الحرم المكي الشريف.

وقال إنه تمت تغطية جميع الأبواب التي يُدخَلُ من خلالها للحرم والمسعى، بالإضافه إلى التوسعة ومصليات النساء، و ٤ مراكز إسعافية تعمل بشكل دائم في الحرم المكي الشريف.

تجدر الإشارة إلى أن الفرق الإسعافية مزودة بعدد ٤ عربات إسعاف كهربائية صغيرة لنقل المرضى والمصابين التي تسهل من عملية التنقل داخل الساحات في الحرم المكي.

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