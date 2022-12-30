شاهد.. ماذا فعل البرد بالسيارات والشوارع في محافظة بلجرشي بالباحة

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وسط انخفاض في درجات الحرارة، غطى البرد الكثيف السيارات والشوارع في محافظة بلجرشي بمنطقة الباحة جنوب المملكة.

أجواء شتوية شديدة البرودة

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف غطى البرد الكثيف الشوارع والمنازل والمركبات في بلجرشي بالباحة، وسط أجواء شتوية شديدة البرودة.

السيول تفيض من سد وادي دوقة غرب قلوة

كما جرت مساء أمس السيول الجارفة والتي فاضت من سد وادي دوقة غرب قلوة بمنطقة الباحة، وذلك نتيجة الأمطار الغزيرة التي تتساقط على الباحة ومناطق جنوب المملكة

إغلاق عقبتي الباحة وحزنة

فيما أعلن فرع وزارة النقل بمنطقة الباحة، أنه يباشر أعمال الصيانة والنظافة لعقبتي الباحة وحزنة، وذلك بعدما تسببت الأمطار والسيول في حدوث انهيارات صخرية عليهما؛ مما أدى لتعطيل حركة سير المركبات.

الفرق الميدانية تتابع الحالة المطرية

وأكدت الفرق الميدانية بأمانة منطقة الباحة، أنها تتابع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة حيث تم إزالة مخلفات الإنهيارات الصخرية من الطرق والشوارع، وكنس الأتربة والعوالق الترابية التي خلفتها الأمطار الغزيرة المستمرة منذ أيام.

المرور يطالب قائدي المركبات بتوخِّي الحذر

ودعا مرور منطقة الباحة قائدي المركبات إلى توخِّي الحيطة والحذر والالتزام بالقيادة الآمنة؛ نظراً لما تشهده المنطقة ومحافظاتها من أمطار وضباب كثيف تسبب في تدني مستوى الرؤية وخاصة في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

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