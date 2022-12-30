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التقديم ينتهي اليوم.. وظائف شاغرة في هيئة تنظيم المياه والكهرباء
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التقديم ينتهي اليوم.. وظائف شاغرة في هيئة تنظيم المياه والكهرباء

التقديم ينتهي اليوم.. وظائف شاغرة في هيئة تنظيم المياه والكهرباء

التقديم ينتهي اليوم.. وظائف شاغرة في هيئة تنظيم المياه والكهرباء
١٢:٥٥:٢٨ ص، السبت، ٧ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تنتهي اليوم السبت، المهلة المحددة للتقديم بالوظائف التي أعلنت عنها هيئة تنظيم المياه والكهرباء مؤخرا.

وكانت الهيئة أعلنت عن طرح (8) وظائف (إدارية، فنية، هندسية) في مقرها الرئيسي بالرياض، للجنسين لحملة الدبلوم والبكالوريوس حسب المسميات والشروط التالية:

1 – محلل ثاني – خدمات مساندة (عدد 1)
2 – محلل ثاني بيئة وسلامة (عدد 3)
3 – فني كهرباء – إدارة الأزمات (عدد 4)

المؤهلات المطلوبة:

1 – الدبلوم.
2 – البكالوريوس.

التخصصات المطلوبة:

1 – إدارة الأعمال.
2 – الإدارة العامة.
3 – المشتريات.
4 – الهندسة الكهربائية.
5 – الهندسة الصناعية.
6 – الهندسة الميكانيكية.
7 – السلامة وحماية البيئة.
8 – دبلوم كهرباء.

الشروط العامة:

1 – أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2 – إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
3 – إجادة استخدام الحاسب الآلي.
4 – توفر المتطلبات الأخرى والمهارات المهنية المطلوبة لكل وظيفة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط: https://careers.ecra.gov.sa ويستمر حتى اليوم السبت.

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البكالوريوس الرياض هيئة تنظيم المياه والكهرباء وظائف شاغرة

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