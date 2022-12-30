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بـ35 فرقة إسعافية.. «الهلال الأحمر» بجدة يرفع جاهزيته استعدادًا للأمطار
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بـ35 فرقة إسعافية.. «الهلال الأحمر» بجدة يرفع جاهزيته استعدادًا للأمطار

بـ35 فرقة إسعافية.. «الهلال الأحمر» بجدة يرفع جاهزيته استعدادًا للأمطار

بـ35 فرقة إسعافية.. «الهلال الأحمر» بجدة يرفع جاهزيته استعدادًا للأمطار
١٢:٢٧:٣٦ ص، السبت، ٧ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

رفعت هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة من استعدادها وجاهزيتها تزامنًا مع الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة.

وأوضح مدير فرع الهيئة بالمحافظة سلطان المالكي, أنه منذ إطلاق التحذيرات من المركز الوطني للأرصاد جرى تفعيل إدارة الحدث لمثل هذه الحالات المطرية , حيث تم اعتماد تطبيق الخطة المعدة للكوارث ورفع الجهازية لإمكانات الهيئة من كوادر بشرية وآليات من خلال تواجد ٥٣ فرقة إسعافيه على مستوى المحافظة.

نقاط إسناد

وأضاف أنه تم تفعيل نقاط إسناد شمالية تضم عربات الكوارث النوعية ( طويق – هداج – سند – ثريا – خزام ), بالإضافة إلى تمركز للفرق الإسعافية والآليات لمنطقة الإسناد التابعة للدفاع المدني شمال السلام مول.

وناشدت الهيئة الجميع باتباع التحذيرات التي أطلقها الدفاع المدني بالمحافظة, من خلال تجنب الأودية والابتعاد عن أماكن تجمع السيول, حاثة الجميع حال وجود حالة إسعافية بالاتصال على الرقم 997 أو طلب الخدمة عن طريق تطبيقي أسعفني أو توكلنا.

الباحة

وفي السياق، رفعت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة جاهزيتها واستعداداتها وفقاً للتنبيهات الواردة من العمليات المركزية بالهيئة حول الأمطار الغزيرة التي تمر بها المنطقة والمناطق المجاورة.

وأكدت الهيئة جاهزيتها لاستقبال البلاغات على رقم الخدمة الطبية الإسعافية (997) أو من خلال تطبيق أسعفني أو توكلنا، وكذلك من خلال 16 مركزاً إسعافياً بالمنطقة على مدار الساعة.

ونبهت بأخذ الحيطة والحذر عند حدوث التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث – لا قدّر الله – وذلك عند هطول الأمطار الغزيرة، والقيادة بحذر شديد على الطرق السريعة.

كمتا نبهت بالابتعاد عن الأماكن الخطرة، كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، وعدم التجمهُر حول الحوادث، وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه لطالب الخدمة الإسعافية.

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