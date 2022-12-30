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تغييب العدالة.. محاكمات «افتراضية» للمعتقلين في احتجاجات إيران
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تغييب العدالة.. محاكمات «افتراضية» للمعتقلين في احتجاجات إيران

تغييب العدالة.. محاكمات «افتراضية» للمعتقلين في احتجاجات إيران

تغييب العدالة.. محاكمات «افتراضية» للمعتقلين في احتجاجات إيران
١٢:٢٦:١١ ص، السبت، ٧ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

أعلنت لجنة متابعة وضع السجناء المعتقلين على خلفية الاحتجاجات في إيران، إجراء محاكمات عبر الإنترنت لعدد من المعتقلين.

وأضافت اللجنة أنه وبسبب ضيق وقت المحاكمات وغياب المحامين فإن المتهمين لم تتح لهم الفرصة الكافية للدفاع عن أنفسهم.

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حكم بإعدام 100 شخص 

ووفقًا لجماعة حقوقية، فإن 100 شخص حُكم عليهم حتى الآن بالإعدام أو اتُهموا بارتكاب جرائم يعاقب عليها بالإعدام، بسبب الاحتجاجات في إيران.

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5 نساء معرضات لخطر الإعدام 

وذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومقرها النرويج، أن من بين المعرضين لخطر الإعدام خمس نساء. وحذرت من أن العدد الحقيقي للمتظاهرين الذين يواجهون عقوبة الإعدام يُعتقد أنه أعلى بكثير لأن العائلات تتعرض لضغوط حتى تظل صامتة.

وأُعدم بالفعل رجلان هذا الشهر، بعد محاكمات قال نشطاء إنها كانت صورية.

واجتاحت إيران احتجاجات على المؤسسة الدينية في البلاد لما يزيد على 100يوم.

واندلعت تلك الاحتجاجات في أعقاب وفاة مهسا أميني، (22 عامًا) قيل إن شرطة الآداب في طهران احتجزتها في 13 سبتمبر بادعاء ارتدائها الحجاب “بشكل غير لائق”.

وقد قتل حتى الآن 476 متظاهرا على الأقل، بينهم 64 طفلا و34 امرأة، بحسب اللوائح الصحية الدولية.

 

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احتجاجات إيران لجنة متابعة وضع السجناء المعتقلين محاكمات عبر الإنترنت

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