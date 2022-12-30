عاجل.. بريطانيا تلزم المسافرين من الصين إليها بتقديم فحوصات كورونا

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات البريطانية، أنها قررت إلزام المسافرين من الصين إليها بتقديم فحوصات سلبية لفيروس كورونا.

وقبل أيام، أكدت الحكومة البريطانية أنها تدرس الوضع بدقة حالياً، لكنها لم تتخذ أي إجراءات بالنسبة للمسافرين القادمين من الصين.

إيطاليا وفرنسا تطلبان اختبارات كورونا

في الوقت نفسه، أعلنت السلطات والإيطالية الفرنسية أنها ستطلب اختبارات كورونا سلبية من المسافرين القادمين من الصين، لتلحق بذلك بدول أخرى.

نتيجة اختبار سلبية في أقل من 48 ساعة

وأوضحت وزارة الصحة الفرنسية، أن باريس ستطلب من المسافرين القادمين من الصين تقديم نتيجة اختبار كوفيد سلبية أجريت قبل أقل من 48 ساعة.

الاختبار سيكون مطلوبًا على الرحلات الجوية

وأضافت أنه سيتعين على المسافرين على متن الطائرات القادمة من الصين الالتزام بارتداء الكمامات، ولم يتم تحديد موعد لتطبيق الإجراءات لكن سيتم نشر مرسوم حكومي.

فيما أشارت وكالة الأمراض الأوروبية إلى أن فحص كورونا للمسافرين القادمين من الصين غير مبرر، مؤكدة أنها لن تتبع خطى إيطاليا وفرنسا وبريطانيا بتشديد القيود على القادمين من الصين بسبب الفيروس.

فيما كشفت وسائل إعلام رسمية صينية، أن السلطات في بكين تعتبر قيود السفر التي تفرضها دول على المسافرين الصينيين بسبب كورونا، «تمييزية».

عودة انتشار فيروس كورونا في الصين

يأتي هذا في وقت رفعت فيه الولايات المتحدة، ودول أوروبية، حالة الاستعداد، بعد أنباء عودة انتشار فيروس كورونا في الصين، وقررت أمريكا، مع قدوم يوم 5 من يناير المقبل، إلزام جميع الركاب القادمين من الصين.

اقرأ أيضًا:

بكين: قيود السفر التي تفرضها دول على المسافرين الصينيين بسبب كورونا «تمييزية»