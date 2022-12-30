تنبيه مهم من «الزكاة والضريبة» حول المخاطبين بالفوترة الإلكترونية

تواصل – فريق التحرير

أصدرت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الجمعة، تنبيها مهما حول المخاطبين بالفوترة الإلكترونية.

جاء ذلك على سؤال لأحد المستفيدين قال فيه، هل جميع المكلفين بضريبة القيمة المضافة مخاطبين بالمرحلة الثانية من تطبيق الفاتورة الإلكترونية وملزمينً بالربط مع الزكاة والدخل؟.

الفوترة الإلكترونية

وأجابت الهيئة قائلة، إن الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام 2021م خمسمائة مليون ريال، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية و الإشعارات الإلكترونية.

وأضافت كما أن عليهم مشاركة بياناتها مع الهيئة كمجموعة ثانية لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة وذلك اعتباراً من 1 يوليو 2023م وحتى موعد أقصاه 31 ديسمبر 2023م.

ومؤخرا، أعلنت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، عن مرحلة الربط والتكامل في الفوترة الإلكترونية، وقالت إنها مرحلة يتم فيها ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمنشآت مع نظام «فاتورة»، التابع لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

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