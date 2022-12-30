«مولود» يتسبب في هبوط طائرة اضطراريًا

تواصل – وكالات:

هبطت طائرة ركاب اضطراريًا في أحد مطارات العاصمة براغ بجمهورية التشيك بعد ولادة طفل على متنها.

ووفقًا لوكالة أنباء «تشتك» التشيكية، اليوم، فإن الطائرة كانت في طريقها من برمنجهام في بريطانيا إلى بوخارست برومانيا، غير أنها اضطرت إلى الهبوط في مطار فاتسلاف هافيل في جمهورية التشيك.

وكانت آلام الولادة داهمت امرأة على متن الطائرة، حيث وضعت مولودًا ذكرًا.

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الأم وابنها يتمتعان بصحة جيدة

وقال متحدث باسم المطار لوكالة الأنباء التشيكية إن الأم، وهي رومانية الجنسية، والطفل يتمتعان بصحة جيدة، وتم نقلهما إلى مستشفى في براغ.

واستمرت الرحلة بعد التوقف القصير غير المقرر في براغ، حيث اتخذت الطائرة وجهتها بعد ذلك إلى بوخارست، وهي مقصدها الأصلي.

وأعرب رئيس مطار براغ جيري بوس، في تغريدة على “تويتر”، عن تمنياته الطيبة للطفل.