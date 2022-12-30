الجمعة، ٦ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«الهلال الأحمر» ترفع التأهب في الحرم المكي الشريف تزامنًا مع الأمطار
عاجل.. بريطانيا تلزم المسافرين من الصين إليها بتقديم فحوصات كورونا
دولة أوربية جديدة تقرر إلزام الوافدين من الصين بإجراء اختبارات كورونا
«مولود» يتسبب في هبوط طائرة اضطراريًا
ألمانيا تودع التلغراف.. ماذا تعرف عن وسيلة التواصل الأعرق في العالم؟
ليست اللحوم الحمراء فقط.. 3 أنواع من الأطعمة تسبب نوبات النقرس

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«الهلال الأحمر» ترفع التأهب في الحرم المكي الشريف تزامنًا مع الأمطار

«الهلال الأحمر» ترفع التأهب في الحرم المكي الشريف تزامنًا مع الأمطار

«الهلال الأحمر» ترفع التأهب في الحرم المكي الشريف تزامنًا مع الأمطار
١٢:٢٣:٤٥ ص، السبت، ٧ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير

رفعت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة مستوى التأهب والجاهزية في الحرم المكي الشريف تزامناً مع الحالة المطرية والتنبيهات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد بتوقع هطول أمطار رعدية غزيرة على العاصمة المقدسة.

وبيَّن مدير فرع هيئة الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفي بلجون أن عدد الفرق الإسعافية العاملة في الحرم المكي الشريف وصل إلى ١٦ فرقة إسعافية وتطوعية بواقع ٦٨ فني إسعاف و٧٢٠ ساعة تطوعية منتشرين في الحرم المكي الشريف.

غطية جميع الأبواب

وأضاف أنه تمت تغطية جميع الأبواب التي يُدخَلُ من خلالها للحرم والمسعى، بالإضافه إلى التوسعة ومصليات النساء، و ٤ مراكز إسعافية تعمل بشكل دائم في الحرم المكي الشريف.

تجدر الإشارة إلى أن الفرق الإسعافية مزودة بعدد ٤ عربات إسعاف كهربائية صغيرة لنقل المرضى والمصابين التي تسهل من عملية التنقل داخل الساحات في الحرم المكي.

اقرأ أيضا:

تنبيهات عاجلة وهامة من أمانة مكة للسكان والزوار عند هطول الأمطار

 

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم أمطار الحرم المكي الهلال الأحمر مكة

مواد ذات صلة

المزيد
صدور عدد من الأوامر الملكية

صدور عدد من الأوامر الملكية

٠٥:٥٠ م، الأثنين، ٢٦ سبتمبر ٢٠١٦
الكويت.. 5 جناة ينهالون بالضرب على سعودي وابنه داخل ديوانية منزله

الكويت.. 5 جناة ينهالون بالضرب على سعودي وابنه داخل ديوانية منزله

١٠:٢٧ ص، الأربعاء، ١٥ أكتوبر ٢٠١٤
بالفيديو.. مسؤول بـ«البيئة»: توقيع 3 اتفاقيات على هامش قمة الذكاء الاصطناعي

بالفيديو.. مسؤول بـ«البيئة»: توقيع 3 اتفاقيات على هامش قمة الذكاء الاصطناعي

٠٢:١٣ م، الأربعاء، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
«تعليم مكة» تعلن عن حاجتها لوكلاء للمدارس.. شروط التقديم

«تعليم مكة» تعلن عن حاجتها لوكلاء للمدارس.. شروط التقديم

٠٧:٣٢ م، الجمعة، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *