دولة أوربية جديدة تقرر إلزام الوافدين من الصين بإجراء اختبارات كورونا

تواصل – وكالات:

أعلنت السلطات الفرنسية أنها ستطلب اختبارات كورونا سلبية من المسافرين القادمين من الصين، لتلحق بذلك بدول أخرى.

اختبار سلبي قبل أقل من 48 ساعة

وأوضحت وزارة الصحة الفرنسية، أن باريس ستطلب من المسافرين القادمين من الصين تقديم نتيجة اختبار كوفيد سلبية أجريت قبل أقل من 48 ساعة.

الاختبار سيكون مطلوبًا على الرحلات الجوية

وحسب، «فرانس 24»، فإن الاختبار سيكون مطلوبًا على الرحلات الجوية المباشرة من الصين والرحلات مع توقف، بسبب مخاوف من زيادة عدد الإصابات بعد أن ألغت بكين إجراءات الإغلاق الصارمة.

وأضافت أنه سيتعين على المسافرين على متن الطائرات القادمة من الصين الالتزام بارتداء الكمامات، ولم يتم تحديد موعد لتطبيق الإجراءات لكن سيتم نشر مرسوم حكومي.

10 رحلات جوية صينية أسبوعيا إلى باريس

وفي الوقت الذي يوجد فيه حوالي 10 رحلات جوية أسبوعيا إلى باريس من الصين، تقل كل منها حوالي 300 راكب، فقد نصحت الحكومة الفرنسية مواطنيها بتأجيل أي سفر غير ضروري إلى الصين.

فيما كشفت وسائل إعلام رسمية صينية، أن السلطات في بكين تعتبر قيود السفر التي تفرضها دول على المسافرين الصينيين بسبب كورونا، «تمييزية».

اتصال بين هيئة الصحة الصينية والصحة العالمية

وأعلنت هيئة الصحة الصينية، أنها تبادلت المعلومات مع منظمة الصحة العالمية بشأن الوضع الوبائي وعمليات التطعيم، وأنها أجرت محادثات مع الصحة العالمية بشأن تزايد إصابات كورونا في البلاد.

عودة انتشار فيروس كورونا في الصين

يأتي هذا في وقت رفعت فيه الولايات المتحدة، ودول أوروبية، حالة الاستعداد، بعد أنباء عودة انتشار فيروس كورونا في الصين، وقررت أمريكا، مع قدوم يوم 5 من يناير المقبل، إلزام جميع الركاب القادمين من الصين، الذين يبلغون من العمر عامين أو أكثر بإجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا، في موعد لا يتجاوز يومين قبل مغادرة الصين، وتقديم نتيجة اختبار سلبية عند المغادرة.

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