عاجل.. «الدفاع المدني» يُحذر من عواصف رعدية وأمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى الصباح

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أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرًا بناءً على توقعات المركز الوطني للأرصاد من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى الساعة 3 صباح يوم غد السبت.

عواصف رعدية وأمطار غزيرة

وأوضحت على حسابه في «تويتر»، أنه يحذر من عواصف رعدية وأمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى الصباح، على محافظات «العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن».

وأضافت أن الحالة المتوقعة من الأمطار والعواصف تبدأ من مساء اليوم وتستمر – بمشيئة الله – حتى يوم غد السبت اعتبارًا من الساعة الـ 11 مساءً وحتى صباح الغد.

وطالبت الجميع أثناء هطول الأمطار، بضرورة الابتعاد عن تجمعات المياه والسيول وبطون الأودية والسدود.

أمطار رعدية على هذه المناطق

وتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض وجازان وعسير والباحة والقصيم والشرقية وكذلك مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة و تكوّن الضباب الذي قد يؤثر على مدى الرؤية.

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