ما أبرز الأسئلة الشائعة حول خدمة «أبشر سفر»؟ «الجوازات» ترد

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كشفت المديرية العامة للجوازات عن أبرز الأسئلة الشائعة حول خدمة “أبشر سفر”.

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كمرحلة أولى.. «الجوازات» تطلق خدمة «أبشر سفر» في منفذ جسر الملك فهد

وتتمثل أهم الأسئلة كما نشرت “الجوازات” عبر حسابها في موقع “تويتر” في الآتي:

*هل تتيح الخدمة التسجيل المسبق للمرافقين من أفراد الأسرة فقط؟

-تتيح الخدمة تسجيل المرافقين سواءً من أفراد الأسرة أو غير ذلك.

*هل يمكنني السفر عبر منفذ الرقعي؟

-خدمة أبشر سفر متاحة في جسر الملك فهد كمرحلة أولى، وسيتم إطلاقها تدريجيًا في باقي المنافذ الدولية.

*هل تشمل الخدمة المواطنين والمقيمين؟

-نعم يمكن لجميع المسجلين في منصة أبشر الاستفاددة من خدمة “أبشر سفر”.

تدشين خدمة «أبشر سفر» لحجز موعد قبل الانتقال للمنافذ البرية

وأطلقت المديرية العامة للجوازات، خدمة “أبشر سفر” لتمكين المواطن والمقيم من حجز موعد قبل الانتقال للمنافذ البرية، على أن تُطبّق المرحلة الأولى في منفذ جسر الملك فهد للمغادرين إلى مملكة البحرين.

المرحلة الأولى من الخدمة

وأضاف المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات الرائد ناصر العتيبي لفضائية “الإخبارية”، أن هذه المرحلة الأولى، وسيتم الإعلان عن المراحل التالية في وقت لاحق إن شاء الله.

وأوضح أن الخدمة الجديدية ستقوم بإيصال رسالة إلى المستفيد حول ما إذا كان هناك ازدحام على الجسر، وتقليل وقت الانتظار، بحيث يقوم قائد المركبة الرئيس من حجز موعد وإدراج كامل التابعين معه، سواء من الأقارب أو الأصدقاء.