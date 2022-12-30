الانهيارات الصخرية تتسبب في إغلاق عقبتي الباحة وحزنة.. والـ«نقل» تتحرك

تواصل – واس:

أعلن فرع وزارة النقل بمنطقة الباحة، أنه يباشرأعمال الصيانة والنظافة لعقبتي الباحة وحزنة، وذلك بعدما تسببت الأمطار والسيول في حدوث انهيارات صخرية عليهما؛ مما أدى لتعطيل حركة سير المركبات.

الفرق الميدانية تتابع الحالة المطرية

وأكدت الفرق الميدانية بأمانة منطقة الباحة، أنها تتابع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة حيث تم إزالة مخلفات الإنهيارات الصخرية من الطرق والشوارع، وكنس الأتربة والعوالق الترابية التي خلفتها الأمطار الغزيرة المستمرة منذ أيام.

المرور يطالب قائدي المركبات بتوخِّي الحذر

ودعا مرور منطقة الباحة قائدي المركبات إلى توخِّي الحيطة والحذر والالتزام بالقيادة الآمنة؛ نظراً لما تشهده المنطقة ومحافظاتها من أمطار وضباب كثيف تسبب في تدني مستوى الرؤية وخاصة في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

الانهيارات الصخرية تحدث في سفوح الجبال

وأوضح خبير الطقس أ.د. عبدالله ‌المسند أن الانهيارات الصخرية تقع عندما تكون قوى الإزاحة للجاذبية أعلى من درجة التماسك للصخور، وأنها تتعاظم الخطورة كلما كانت الأمطار غزيرة، أو عند حدوث زلزال، أو تفجيرات لمناجم أو شق طرق، والانهيارات عادة تخلف خسائر في الأرواح والممتلكات بشكل كبير.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة و تكوّن الضباب الذي قد يؤثر على مدى الرؤية.

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