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الأعراض المبكرة للإصابة بالسكتة الدماغية.. كيف تكتشفها؟

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الأعراض المبكرة للإصابة بالسكتة الدماغية.. كيف تكتشفها؟

الأعراض المبكرة للإصابة بالسكتة الدماغية.. كيف تكتشفها؟

الأعراض المبكرة للإصابة بالسكتة الدماغية.. كيف تكتشفها؟
١٠:١٩:٤٣ م، الجمعة، ٦ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

هناك بعض الأعراض التي تظهر في الذراع أو الساق التي يمكن أن تكون مؤشرًا على الإصابة بسكتة دماغية في المستقبل.

والسكتات الدماغية لها طبيعة غير متوقعة، ويمكن أن تظهر الأعراض في بعض الأحيان، والتي غالبًا ما تكون تدليًا للوجه من جانب واحد، أو عدم القدرة على الكلام.

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العلامات الحمراء الأولى

لكن العلامات الحمراء الأولى تكون أقل وضوحًا، والتي هي عبارة عن علامة واحدة تظهر في الذراع أو الساق، والتي تظهر فعليًا قبل أيام أو حتى أسبوع من حدوثها، بحسب صحيفة “ديلي إكسبريس”.

وفقًا لعيادة “كاردياك سكرين” لأمراض القلب في لندن، يمكن أن يعاني بعض الأشخاص من أعراض العلم الأحمر التي تحذر من حدوث سكتة دماغية في المستقبل “قبل عدة أيام من إصابتهم بسكتة دماغية خطيرة”.

علاوة على ذلك، تشير الأبحاث إلى أن 43 بالمئة من مرضى السكتة الدماغية عانوا من أعراض سكتة دماغية صغيرة “قبل أسبوع” من إصابتهم بسكتة دماغية كبيرة.

العلامات الشائعة 

ومن العلامات الشائعة التنميل أو الوخز. و”غالبًا ما تظهر علامات السكتة الدماغية فجأة، لكن هذا لا يعني أنه لن يكون لديك وقت للتصرف. قد يعاني بعض الأشخاص من أعراض مثل الصداع أو التنميل أو الوخز قبل عدة أيام من إصابتهم بسكتة دماغية خطيرة”، وفقًا لعيادة “كاردياك سكرين”.

وتميل هذه الأحاسيس التحذيرية إلى الظهور في ذراع أو ساق واحدة، وتحدث بسبب انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ بشكل مؤقت.

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