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انتشار ومتابعة ميدانية لـ «مدني الرياض» للحالة المطرية التي تشهدها المنطقة

انتشار ومتابعة ميدانية لـ «مدني الرياض» للحالة المطرية التي تشهدها المنطقة

انتشار ومتابعة ميدانية لـ «مدني الرياض» للحالة المطرية التي تشهدها المنطقة
١٠:١٦:٤٩ م، الجمعة، ٦ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

لمتابعة الحالة المطرية التي تشهدها منطقة الرياض، انتشرت الفرق الميدانية لإدارة الدفاع المدني في العاصمة وجميع المحافظات.

وأكدت إدارة الدفاع المدني بالرياض، أنها لم تسجل أي حوادث أو حالات طارئة، و- لله الحمد-  خلال متابعتها للحالة المطرية القوية التي تتساقط على المنطقة ومدن مختلفة وسط أجواء شديدة البرودة.

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الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول

وحذر «الدفاع المدني»، من أن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، داعية الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والسدود وتجمعات المياه وأعمدة الإنارة وغرف الكهرباء بالشوارع.

وجرت اليوم سيول هجرة حراضة في محافظة الأفلاج، نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على منطقة الرياض ومحافظاتها.

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وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت سيول هجرة حراضة، بعد أمطار غزيرة على محافظة الأفلاج بمنطقة الرياض، وسط انخفاض في درجات الحرارة.

أمطار رعدية على هذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض وجازان وعسير والباحة والقصيم والشرقية وكذلك مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الأمطار الحالة المطرية الدفاع المدني الرياض الطقس

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