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بينهم 3 أطفال.. مصرع 7 أشخاص في انفجار مطعم بتركيا (فيديو)
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بينهم 3 أطفال.. مصرع 7 أشخاص في انفجار مطعم بتركيا (فيديو)

بينهم 3 أطفال.. مصرع 7 أشخاص في انفجار مطعم بتركيا (فيديو)

بينهم 3 أطفال.. مصرع 7 أشخاص في انفجار مطعم بتركيا (فيديو)
٠٩:٥٣:٥١ م، الجمعة، ٦ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

لقي سبعة أشخاص، من بينهم ثلاثة أطفال، مصرعهم، الجمعة في انفجار من جراء تسرّب للغاز في مطعم في محافظة أيدين غربي تركيا، وفق ما أفاد مسؤولون.

وأظهرت لقطات متلفزة أنقاضًا متفحمة للمطعم المكوّن من طابقين بعد أن تطايرت نوافذه وأبوابه من جراء الانفجار.

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سبب الانفجار

ونقلت وكالة (أناضول) التركية للأنباء عن والي (أيدن) حسن أقصوي القول، إن المعطيات الأولية تشير إلى وقوع الانفجار لدى تبديل أسطوانة غاز في المطعم الواقع بحي (ألطن باش) التابع لقضاء (نازيلي).

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وأشار إلى أن الحادث أسفر عن مصرع سبعة أشخاص وإصابة أربعة آخرين بينهم شخص في حالة خطيرة، لافتًا إلى أن الفرق المعنية تواصل تحرياتها حول الحادث.

وقفز اثنان من الناجين من نافذة في الطابق الثاني هربًا من الحريق.

الكلمات الدلالية:
انفجار مطعم تسرّب للغاز حسن أقصوي محافظة أيدين غربي تركيا

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