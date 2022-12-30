«دونج فينج» تطرح سيارتها الحديثة Voyah Free بـ5 مميزات حصرية

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كشفت شركة Dongfeng عن بدء طرح سيارة Voyah Free والتي تحظى باهتمام دولي كبير بسبب تصميمها المميز.

ومن أهم المميزات الجديدة والحصرية في السيارة ما يلي:

1- تتميز السيارة بعناصر مزينة بالجلد الفاخر والكروم.

2- تتمتع بأنظمة الصوتيات وأنظمة الإضاءة الداخلية المتطورة التي حصلت عليها.

3- كما أن السيارة بها مقاعد جلدية واسعة ومريحة ومزودة بأنظمة التدفئة والتبريد.

4- تتميز كذلك بواجهة القيادة في المركبة على لوحة تمتد على كامل عرضها وزودت بـ 3 شاشات لمسية كبيرة.

5- يمكن التحكم بهذه الشاشات وبالعديد من خصائص السيارة عبر مساعد صوتي تفاعلي.

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كما أن السيارة تمتلك العديد من المميزات الأخرى من بينها: