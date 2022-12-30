الجمعة، ٦ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الانهيارات الصخرية تتسبب في إغلاق عقبتي الباحة وحزنة.. والـ«نقل» تتحرك
«مجلس الوزراء» يعتمد الترتيبات التنظيمية لمركز المناطق الاقتصادية الخاصة بـ«الرياض»
عاجل.. «الدفاع المدني» يُحذر من عواصف رعدية وأمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى الصباح
«دونج فينج» تطرح سيارتها الحديثة Voyah Free بـ5 مميزات حصرية
ما أبرز الأسئلة الشائعة حول خدمة «أبشر سفر»؟ «الجوازات» ترد
الأعراض المبكرة للإصابة بالسكتة الدماغية.. كيف تكتشفها؟

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«دونج فينج» تطرح سيارتها الحديثة Voyah Free بـ5 مميزات حصرية

«دونج فينج» تطرح سيارتها الحديثة Voyah Free بـ5 مميزات حصرية

«دونج فينج» تطرح سيارتها الحديثة Voyah Free بـ5 مميزات حصرية
١٠:٣٠:٣٤ م، الجمعة، ٦ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة Dongfeng عن بدء طرح سيارة Voyah Free والتي تحظى باهتمام دولي كبير بسبب تصميمها المميز.

ومن أهم المميزات الجديدة والحصرية في السيارة ما يلي:

1- تتميز السيارة بعناصر مزينة بالجلد الفاخر والكروم.

2- تتمتع بأنظمة الصوتيات وأنظمة الإضاءة الداخلية المتطورة التي حصلت عليها.

3- كما أن السيارة بها مقاعد جلدية واسعة ومريحة ومزودة بأنظمة التدفئة والتبريد.

4- تتميز كذلك بواجهة القيادة في المركبة على لوحة تمتد على كامل عرضها وزودت بـ 3 شاشات لمسية كبيرة.

5- يمكن التحكم بهذه الشاشات وبالعديد من خصائص السيارة عبر مساعد صوتي تفاعلي.

اقرأ أيضًا:

تسريب صور وفيديوهات لسيارة Geely المنتظرة لمنافسة أقوى مركبات تويوتا

كما أن السيارة تمتلك العديد من المميزات الأخرى من بينها:

  • تتمتع بتقنيات أمان ممتازة مثل نظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام التحكم التلقائي بالفرامل في الحالات الطارئة، ونظام الرؤية المحيطية عبر الكاميرات ونظام الركن بشكل آلي دون تدخل السائق.
  • تم تزويد السيارة بحساسات متطورة للضوء والمطر، ونظام للتحكم عن بعد بالمحرك والأضواء وأنظمة التكييف.
  • يمكن للسيارة التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 4.7 ثانية بفضل محركاتها الكهربائية القوية.
الكلمات الدلالية:
أحدث السيارات سيارة سيارة Voyah Free سيارة جديدة سيارة حديثة

مواد ذات صلة

المزيد
اليمن.. طيران التحالف يستهدف مخازن أسلحة للحوثيين شرق تعز

اليمن.. طيران التحالف يستهدف مخازن أسلحة للحوثيين شرق تعز

٠٢:٢٦ م، الخميس، ١٩ نوفمبر ٢٠١٥
بالصور.. إحباط تهريب مليوني حبة كبتاجون في البطحاء

بالصور.. إحباط تهريب مليوني حبة كبتاجون في البطحاء

٠٢:٤٤ م، الثلاثاء، ١٨ أغسطس ٢٠١٥
وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الملك عبدالعزيز فرع رابغ

وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الملك عبدالعزيز فرع رابغ

٠٦:٢٩ م، الثلاثاء، ٠٩ فبراير ٢٠١٦
(صورة) طفلة سورية تنتظر إسعافها بعد قصف بشار لحلب

(صورة) طفلة سورية تنتظر إسعافها بعد قصف بشار لحلب

٠٧:٤١ م، الأحد، ٠٦ أبريل ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *