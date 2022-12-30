«دونج فينج» تطرح سيارتها الحديثة Voyah Free بـ5 مميزات حصرية
تواصل – فريق التحرير:
كشفت شركة Dongfeng عن بدء طرح سيارة Voyah Free والتي تحظى باهتمام دولي كبير بسبب تصميمها المميز.
ومن أهم المميزات الجديدة والحصرية في السيارة ما يلي:
1- تتميز السيارة بعناصر مزينة بالجلد الفاخر والكروم.
2- تتمتع بأنظمة الصوتيات وأنظمة الإضاءة الداخلية المتطورة التي حصلت عليها.
3- كما أن السيارة بها مقاعد جلدية واسعة ومريحة ومزودة بأنظمة التدفئة والتبريد.
4- تتميز كذلك بواجهة القيادة في المركبة على لوحة تمتد على كامل عرضها وزودت بـ 3 شاشات لمسية كبيرة.
5- يمكن التحكم بهذه الشاشات وبالعديد من خصائص السيارة عبر مساعد صوتي تفاعلي.
اقرأ أيضًا:
تسريب صور وفيديوهات لسيارة Geely المنتظرة لمنافسة أقوى مركبات تويوتا
كما أن السيارة تمتلك العديد من المميزات الأخرى من بينها:
- تتمتع بتقنيات أمان ممتازة مثل نظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام التحكم التلقائي بالفرامل في الحالات الطارئة، ونظام الرؤية المحيطية عبر الكاميرات ونظام الركن بشكل آلي دون تدخل السائق.
- تم تزويد السيارة بحساسات متطورة للضوء والمطر، ونظام للتحكم عن بعد بالمحرك والأضواء وأنظمة التكييف.
- يمكن للسيارة التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 4.7 ثانية بفضل محركاتها الكهربائية القوية.