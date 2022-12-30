كمرحلة أولى.. «الجوازات» تطلق خدمة «أبشر سفر» في منفذ جسر الملك فهد

تواصل – واس:

أعلنت المديرية العامة للجوازات، أنها أطلقت خدمة «أبشر سفر» في منفذ جسر الملك فهد كمرحلة أولى، التي تتيح تسجيل مغادرة المسافرين والمرافقين والمركبة عبر تطبيق “أبشر” قبل السفر.

سبب اتخاذ هذه الإجراءات

وأوضحت أن ذلك الإجراء اتخذ لإبلاغ المسافرين باحتمالية ازدحام المنفذ في أثناء وقت الوصول المتوقع، والتأكد المسبق من خلو سجل المسافرين من الملحوظات التي تعوق سفرهم، كعدم وجود التصاريح اللازمة للسفر أو كون صلاحية انتهاء وثيقة السفر أقل من التاريخ المتطلب للسفر.

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خطوات تحديث تطبيق أبشر لأحدث نسخة

وأكدت أنه سيتم التحقق من الخصائص الحيوية عبر تطبيق نفاذ عند الوصول للمنفذ لتسهيل عملية خروج المسافرين من خلال مسارات خاصة لضمان سرعة إنهاء إجراءات السفر، داعية الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة للمسافرين عبر منفذ جسر الملك فهد إلى تحديث تطبيق أبشر لأحدث نسخة، من خلال:

1 – الدخول للتطبيق.

2 – خدماتي.

3 – خدمات أخرى.

4 – أبشر سفر.

5 – إنشاء طلب سفر.

6 – اختيار المنفذ المراد السفر عبره والتاريخ والوقت المتوقع للوصول، مع ملاحظة أنه يتطلب موافقة المرافقين للسفر، والتحقق من الخصائص الحيوية عبر تطبيق نفاذ عند الوصول للمنفذ، وذلك على النحو التالي:

أ – اختيار وثيقة السفر.

ب – اختيار المركبة.

ج – إضافة مسافرين.

د – مراجعة تفاصيل الطلب.

هـ – اعتماد إنشاء الطلب.

وأشارت إلى أن هذه الخدمة تأتي امتدادًا للحلول التقنية الرقمية التي تقدمها المديرية العامة للجوازات اختصارًا لوقت وجهد المسافرين من مواطنين ومقيمين من خلال منصة وزارة الداخلية الإلكترونية «أبشر» وتقديم أفضل الخدمات لهم.