الطالبة «الوصيبعي» الثانية عالميًا في مسابقة الخوارزمي للرياضيات بكوريا الجنوبية

تواصل – واس:

حقَّقت الطالبة إسراء بنت عبدالله الوصيبعي من تعليم الأحساء المركز الثاني على مستوى العالم في مسابقة الخوارزمي الصغير للرياضيات (الحساب الذهني السريع) للعام 2022م، والمقامة في كوريا الجنوبية.

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رعاية ودعم القيادة الرشيدة

وأوضح مدير إدارة تعليم محافظة الأحساء حمد العيسى، أن تحقيق الطالبة إسراء الوصيبعي هذا المركز يعكس مدى الاهتمام والرعاية والدعم الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- بالتعليم وتذليل العقبات لأبناء وبنات الوطن لتحقيق التقدم، والمكانة العلمية المميزة عالميًا.

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سيرة رائعة

من جانبه، قال عبدالله الوصيبعي والد الطالبة إسراء، إن “حب ابنته وشغفها بالأرقام والرياضيات دفعها للمشاركة مرة تلو الأخرى في العديد من المسابقات الإقليمية والدولية في الحساب الذهني السريع؛ لذا فسجلها يحمل سيرة رائعة”.

وأوضح أنها حققت ١٢ كأسًا من مسابقات دولية، حيث سبق أن شاركت في مسابقات محلية وإقليمية ودولية في الرياض، ثم الكويت (مسابقة الحساب الذهني السريع الخليجية Smart brain)، والبحرين، وتايلاند (مسابقة الحساب الذهني السريع العالمية BAMA) إذ شاركت مرتين عبر الأون لاين وحصدت المركز الأول لمرتين متتابعتين، وأخيرًا في كوريا الجنوبية.