أسعار النفط تتجه لتحقيق مكاسب قوية قبل نهاية العام الجديد

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سجلت أسعار النفط ارتفاعًا، اليوم الجمعة، وتتجه حاليًا لتسجيل زيادة قبل نهاية العام الجديد، وسجلت نحو 83.79 دولارًا للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت.

وبحسب رويترز، سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78.70 دولار، وهو ما يعني أن المؤشر يتجه كذلك لتحقيق مكاسب قبل يوم تقريبًا من نهاية العام الجاري.

في الوقت نفسه، انخفض احتياطي البترول الإستراتيجي الأمريكي (SPR) إلى أدنى مستوى له منذ عام 1983 الأسبوع الماضي، مع ارتفاع أسعار البنزين والنفط في الولايات المتحدة، وفقًا للبيانات الفيدرالية.

انخفاض مستوى احتياطي البترول الإستراتيجي

وانخفض مستوى احتياطي البترول الإستراتيجي إلى 375.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يمثل المرة الأولى التي ينخفض فيها إلى أقل من 378 مليون برميل منذ ديسمبر 1983.

وقبل الأسبوع الماضي، سجل أدنى مستوى للاحتياطي منذ عام 1983 في 30 ديسمبر 1983 عندما بلغ 378.3 مليون برميل.

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