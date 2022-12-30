الصين تهدد الولايات المتحدة وتطالبها بقطع العلاقات مع تايوان فورًا

تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن بكين تطالب الولايات المتحدة بسرعة وقف بيع الأسلحة لتايوان وقطع العلاقات العسكرية مع الجزيرة.

الصين: على أمريكا وقف خلق التوترات

وأكدت أنه على الولايات المتحدة الالتزام بمبدأ الصين الموحدة، وبنود البيانات الثلاثة المشتركة بين بكين وواشنطن، ووقف بيع الأسلحة لتايوان، وقطع الولايات المتحدة العلاقات العسكرية مع تايوان ووقف خلق توترات جديدة عبر المضيق الدولي.

بكين تهدد باتخاذ خطوات للدفاع عن سيادتها

وأوضحت الوزارة أن الصين مستعدة لاتخاذ خطوات للدفاع بحزم عن سيادتها ومصالحها الأمنية، مشيرة إلى أن هذا يأتي ردًا على بيع أمريكا أنظمة فولكانو المضادة للدبابات بقيمة 180 مليون دولار لتايوان.

في الوقت نفسه، كشفت وسائل إعلام تايوانية، أنه من المقرر أن ترفع السلطات مدة الخدمة العسكرية الإجبارية من 4 أشهر إلى عام.

عبور 71 طائرة صينية خط المنتصف بالمضيق

وعلى الجانب الآخر، أوضحت وزارة الدفاع التايوانية، أن الجزيرة تواجه تهديدًا متزايدًا من الصين، وبحاجة إلى المزيد من القوة، مشيرة إلى عبور 71 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية خط المنتصف بـ«مضيق تايوان»، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تايوان ترد بطائرات وسفن بحرية وأنظمة صواريخ

وأوضحت أن قواتها المسلحة أرسلت طائرات وسفن بحرية وأنظمة صواريخ برية للرد على التصرفات المرفوضة من الصين، مؤكدة أنها أرسلت دورية جوية لمراقبة الوضع، وأصدرت تحذيرات لاسلكية، ونشرت أنظمة صواريخ مضادة للطائرات.

الصين: العلاقات مع واشنطن تواجه صعوبات

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه وزير الخارجية الصيني، أن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية تواجه صعوبات جدية خلال العام الجاري 2022، مشيرًا إلى تصدي بلاده بحزم للاستفزازات وللضغوطات الأمريكية.

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