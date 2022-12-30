الغاز الأوروبي يتجه نحو أطول جولة تراجع يومي في العام الجاري

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اتجه الغاز الطبيعي الأوروبي نحو أطول جولة تراجع يومي فى العام الجاري؛ بسبب الطقس المعتدل والكهرباء المتولدة من الرياح العاتية، ووصلت إلى ما يقرب 800 دولار لكل ألف متر مكعب، بحسب بورصة لندن.

وافتتحت العقود الآجلة لشهر يناير وفقًا لمؤشر “تي تي إف” تداولها عند 925.2 دولار لكل ألف متر مكعب، ثم انخفضت إلى 790.8 دولار (-16.2%)، حيث تعتمد ديناميكيات عروض الأسعار على سعر التسوية ليوم التداول السابق – 943.5 دولار لكل ألف متر مكعب.

وانخفضت أسعار الغاز في السوق الأوروبية، الاثنين الماضي، إلى أقل من 850 دولارا لكل ألف متر مكعب، للمرة الأولى منذ 21 فبراير.

القرار سيدخل حيز التنفيذ في 15 فبراير 2023

وفي 19 ديسمبر الجاري، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على تحديد سعر أقصى لتبادل الغاز، بحيث يصل إلى 180 يورو لكل ميغاواط ساعة (نحو 2000 دولار لكل ألف متر مكعب بسعر الصرف الحالي) سيدخل حيز النفاذ في 15 فبراير 2023.

وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بشكل ملحوظ، العام الماضي (2021)، وشهدت العروض تقلبا وفقا لمؤشر “تي تي إف” ضمن حدود 250-300 دولارا لكل ألف متر مكعب؛ و بحلول نهاية الصيف تجاوزت 600 دولار، وفي الخريف – 1000 دولار فعليا.

واتجه سعر الغاز إلى الانخفاض منذ منتصف الشهر الجاري، مع تراجع أسعار عقود الغاز في السوق الهولندية بـ 50 يورو.

كما تم تسجيل أعلى مستوى قياسي للأسعار في الصيف عند 345 يورو، عندما أدى توقف إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى اضطراب السوق.

ويؤدي الطقس الشتوي الدافئ الآن إلى خفض الاستهلاك، وبالطبع إلى انخفاض الأسعار والحفاظ على مرافق تخزين الغاز في وضع سليم.

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