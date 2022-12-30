الثلوج تكسي الجبال والشوارع باللون الأبيض في بلجرشي

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تساقطت أمطار غزيرة على محافظة بلجرشي في منطقة الباحة، اليوم، وكانت مصحوبة بكميات كبيرة من البرد، ما أدى إلى اكتساء الأرض باللون الأبيض.

وتسببت الثلوج في تحويل الأرض والجبال والأودية إلى اللون الأبيض الناصع ،كما أدى لتوقف حركة المرور وتعطل المركبات.

وظهرت هذه المناظر الخلابة والأجواء الماطرة في الباحة، فيما تتواجد سيارات الجهات الأمنية في المنطقة منذ بداية الحدث للإشراف على السير وإزالة العوائق.

وكان خبير الطقس وأستاذ المناخ الدكتور عبدالله ‌المسند، أكد أن هناك أسبابًا أرصادية لتساقط الثلوج في فصل الشتاء ومع دخول موجة برد قوية على أجواء المملكة.

أهم أسباب تساقط الثلوج في الشتاء

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أنه حتى يتساقط الثلج في منطقة جغرافية معينة، فإن ذلك يتطلب أن تتوافر عدة عوامل، منها أن تكون:

1 – درجة نقطة التدني صفرًا.

2 – درجة الحرارة السطحية درجتان فأقل.

3 – درجة الرطوبة النسبية عالية نسبيًا في الطبقة السطحية والعلوية.

4 – درجة الحرارة في طبقة 850 هكتو باسكال «1،5 كم ارتفاعها» تقريبًا 5 درجة مئوية.

5 – درجة الحرارة في طبقة 500 هكتوباسكال «5 كم ارتفاعها»، تقريبًا 27- درجة مئوية.

6 – قيمة خط السماكة في خرائط الغلاف الجوي 528 لأفضل تساقط للثلوج.

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