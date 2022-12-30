الجمعة، ٦ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الثلوج تكسي الجبال والشوارع باللون الأبيض في بلجرشي
الغاز الأوروبي يتجه نحو أطول جولة تراجع يومي في العام الجاري
الصين تهدد الولايات المتحدة وتطالبها بقطع العلاقات مع تايوان فورًا
بالصور.. خطة طوارئ لمواجهة الأمطار في المسجد الحرام
بالفيديو.. مشاهد جوية لسيول جارفة تقطع طريق «الليث – جدة»
القوات الخاصة لأمن الطرق تستعرض جهازًا بإمكانه التعرف على ملاك الإبل

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الثلوج تكسي الجبال والشوارع باللون الأبيض في بلجرشي

الثلوج تكسي الجبال والشوارع باللون الأبيض في بلجرشي

الثلوج تكسي الجبال والشوارع باللون الأبيض في بلجرشي
٠٩:٣٣:٤١ م، الجمعة، ٦ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تساقطت أمطار غزيرة على محافظة بلجرشي في منطقة الباحة، اليوم، وكانت مصحوبة بكميات كبيرة من البرد، ما أدى إلى اكتساء الأرض باللون الأبيض.

وتسببت الثلوج في تحويل الأرض والجبال والأودية إلى اللون الأبيض الناصع ،كما أدى لتوقف حركة المرور وتعطل المركبات.

وظهرت هذه المناظر الخلابة والأجواء الماطرة في الباحة، فيما تتواجد سيارات الجهات الأمنية في المنطقة منذ بداية الحدث للإشراف على السير وإزالة العوائق.

وكان خبير الطقس وأستاذ المناخ الدكتور  عبدالله ‌المسند، أكد أن هناك أسبابًا أرصادية لتساقط الثلوج في فصل الشتاء ومع دخول موجة برد قوية على أجواء المملكة.

أهم أسباب تساقط الثلوج في الشتاء

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أنه حتى يتساقط الثلج في منطقة جغرافية معينة، فإن ذلك يتطلب أن تتوافر عدة عوامل، منها أن تكون:

1 – درجة نقطة التدني صفرًا.

2 – درجة الحرارة السطحية درجتان فأقل.

3 – درجة الرطوبة النسبية عالية نسبيًا في الطبقة السطحية والعلوية.

4 – درجة الحرارة في طبقة 850 هكتو باسكال «1،5 كم ارتفاعها» تقريبًا 5 درجة مئوية.

5 – درجة الحرارة في طبقة 500 هكتوباسكال «5 كم ارتفاعها»، تقريبًا 27- درجة مئوية.

6 – قيمة خط السماكة  في خرائط الغلاف الجوي 528 لأفضل تساقط للثلوج.

اقرأ أيضًا:

مع موجة البرد.. «المسند» يكشف أهم أسباب تساقط الثلوج في الشتاء

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أمطار غزيرة الأمطار السعودية المملكة

مواد ذات صلة

المزيد
ولي العهد يلتقي المدير العام لصندوق النقد الدولي على هامش قمة العشرين

ولي العهد يلتقي المدير العام لصندوق النقد الدولي على هامش قمة العشرين

١٢:٢١ م، الثلاثاء، ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢
تعرَّف على لائحة سلوكيات موظفي القطاع العام الجديدة بعد اعتمادها

تعرَّف على لائحة سلوكيات موظفي القطاع العام الجديدة بعد اعتمادها

٠٨:٣٢ ص، الأحد، ١٦ أكتوبر ٢٠١٦
تجاهل المسلمين في الإعلام الأمريكي ماذا يقصد من وراءه؟

تجاهل المسلمين في الإعلام الأمريكي ماذا يقصد من وراءه؟

٠٩:٤٤ ص، الأثنين، ١٣ فبراير ٢٠١٧
لأسباب تأديبية.. إنهاء خدمات 7 قضاة

لأسباب تأديبية.. إنهاء خدمات 7 قضاة

١١:٠٥ ص، الأثنين، ١٨ مايو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *