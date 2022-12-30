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بالفيديو.. مشاهد جوية لسيول جارفة تقطع طريق «الليث – جدة»
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بالفيديو.. مشاهد جوية لسيول جارفة تقطع طريق «الليث – جدة»

بالفيديو.. مشاهد جوية لسيول جارفة تقطع طريق «الليث – جدة»

بالفيديو.. مشاهد جوية لسيول جارفة تقطع طريق «الليث – جدة»
٠٩:٠٨:٣٦ م، الجمعة، ٦ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء شتوية وانخفاض درجات الحرارة، قطعت السيول طريق «الليث – جدة»، نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها.

مشاهد جوية لأمطار وسيول في مكة والليث والطائف

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، مشاهد جوية لسيول جارفة تقطع طريق «الليث – جدة»، نتيجة هطول الأمطار بغزارة على المنطقة منذ أيام.

وتساقطت عصر اليوم أمطار غزيرة أدت إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها خاصة محافظتي الطائف والليث.

استمرار الأمطار على مكة حتى الثلاثاء

توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار الأمطار على منطقة مكة المكرمة وسواحلها حتى يوم الثلاثاء المقبل، مشيرًا إلى استمرار فرص الأمطار على منطقة مكة المكرمة وسواحلها حتى الثلاثاء المقبل، يصاحبها جريان للسيول وتساقط للبرد وارتفاع للأمواج.

وأكد أن المركز يراقب تطورات الحالة ويحدث بياناتها على مدار الساعة ويمررها للجهات المعنية لتسهيل مهامها الميدانية.

الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول

من ناحيته حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، من أن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة تشمل، «العاصمة المقدسة وجدة ورابغ والطائف والجموم والكامل وبحرة وخليص والليث والقنفذة والعرضيات وأضم وميسان والخرمة والمويه ورنيه» من الخميس إلى السبت المقبل.

الدفاع المدني» يطالب بأخذ الحيطة والحذر

ودعا «الدفاع المدني» الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والسدود وتجمعات المياه وأعمدة الإنارة وغرف الكهرباء بالشوارع.

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