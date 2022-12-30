انتبه.. علامتان على أصابع القدمين تكشف عن «القاتل الصامت»

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يجب عليك مراقبة أصابع قدميك على وجه الخصوص، لأنها قد تكشف عن علامات قاتل صامت، كما يحذر الخبراء.

وهناك نوعان من الأعراض المحددة التي قد تكشف عن ارتفاع في نسبة الكوليسترول، التي تتعلق بتغيير النظام الغذائي، أو عدم وجود ما يكفي من الكالسيوم.

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الأظافر الهشة وبطيئة النمو

قال الدكتور سامي فيروزي، استشاري أمراض القلب في عيادة هارلي ستريت، لصحيفة “نوتنجهام بوست” سابقًا، إن ملاحظة أن أظافر قدميك أصبحت هشة أو بطيئة النمو قد تستحق الفحص.

ويعد الكوليسترول مادة دهنية في الدم، تتراكم مع اتباع نظام غذائي سيء وقلة التمارين والتدخين والكحول، وعند ارتقاع نسبة الكوليسترول فإنه يسد الأوعية الدموية. وفي بعض الأحيان لا يكون المصابون على علم بها، مما يتسبب في إصابتهم بمضاعفات خطيرة من الأزمة القلبية، أو السكتة الدماغية.

وتقول مؤسسة القلب البريطانية: “إنه عامل خطر خفي مما يعني أنه يحدث دون علمنا حتى فوات الأوان”.

ويمكن أن تسبب المستويات المرتفعة من الكوليسترول، مرض الشريان المحيطي (PAD) – حيث تتراكم الرواسب الدهنية وتسد الشرايين، ما يمكن أن يتسبب بعد ذلك في ظهور العلامات في أظافر القدمين، حيث يقتصر تدفق الدم على القدمين.

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أسباب ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

ويمكن أن يصاب أي شخص بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم – ومن الأشياء التي تسببه ما يلي:

5 – التدخين.

4 – الإفراط في شرب الكحول.

2 – عدم النشاط بما فيه الكفاية.

1 – الإفراط في تناول من الدهون المشبعة.

3 – وجود الكثير من الدهون في الجسم، وخاصة حول منطقة الوسط.

يمكن أن تعطي القدمان المزيد من الدلائل على ارتفاع نسبة الكوليسترول، وليس فقط الأظافر، ومن ذلك التشنج في القدمين والساقين أو التنميل أو تغير لون الجلد، وهذه كلها أعراض لأمراض الأوعية الدموية الطرفية – أحد مضاعفات ارتفاع الكوليسترول.

وفي مرض الأوعية الدموية المحيطية (PVD)، تصبح الأوعية الدموية ضيقة أو متصلبة أو مسدودة – مما يحد من تدفق الدم إلى الأطراف، وفي الغالب الساقين والقدمين.

ويمكن أن يتسبب في انخفاض نمو الشعر في الساقين، أو احمرار الجلد أو الشاحب، أو الجروح أو القرح التي لا تلتئم على الساقين والقدمين، أو أظافر القدم السميكة غير الشفافة، أو الخدر، والعضلات الثقيلة، وفق ما أوردت صحيفة “ذا صن”.

وفي المراحل الأكثر تقدمًا، قد يُصاب الأشخاص بنقص تروية الأطراف الحرج. ويؤدي الانسداد الشديد للدم إلى الأطراف السفلية إلى ألم شديد في القدمين وأصابع القدمين، حتى عند الجلوس دون فعل أي شيء.

تشمل عوامل الخطر، بخلاف ارتفاع الكوليسترول، ارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة وعدم النشاط البدني.