خدمة اليوم.. 4 خطوات لتغيير الحساب البنكي في «حساب المواطن»

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل اليوم لقرائها الكرام، خطوات لتغيير الحساب البنكي في «حساب المواطن»، حيث أوضح البرنامج على حسابه في «تويتر» أن الخدمة تمكن المستفيدين من تغيير الحساب البنكي، وذلك عبر هذه الخطوات:

* الخطوات:

1 – الدخول على البوابة الإلكترونية.

2 – اذهب إلى صفحة «تفاصيل الطلب»

3 – ثم اضغط «حفظ» للتغيرات المدخلة.

4 – ثم «بيانات الحساب البنكي» لتغيير رقم الإبيان.

بالتفصيل الوثائق المطلوبة لإثبات الاستقلالية

في الوقت نفسه، حدد برنامج حساب المواطن، بالتفصيل الوثائق المطلوبة لإثبات الاستقلالية للحصول على الدعم المستحق لمن استوفى شروط الأهلية والاستحقاق.

تفاصيل الدفعة الـ 61 لشهر ديسمبر

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة الـ 61 لشهر ديسمبر التي تمّ إيداعها حسابات المستفيدين قبل أسبوعين تقريبًا، مؤكدًا أن قيمة الدفعة الجديدة بلغ نحو 3.6 مليار ريال لـ 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ شملهم الدعم في البرنامج لشهر ديسمبر.

نسبة الحاصلين على الدعم بلغت 76%

وأضاف أن نسبة الحاصلين على الدعم من المستحقين بلغت 76%، وبلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 141 مليار ريال؛ منها 1.78 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

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