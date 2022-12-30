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تنبيهات عاجلة وهامة من أمانة مكة للسكان والزوار عند هطول الأمطار
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تنبيهات عاجلة وهامة من أمانة مكة للسكان والزوار عند هطول الأمطار

تنبيهات عاجلة وهامة من أمانة مكة للسكان والزوار عند هطول الأمطار

تنبيهات عاجلة وهامة من أمانة مكة للسكان والزوار عند هطول الأمطار
٠٧:٥١:٢١ م، الجمعة، ٦ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أصدرت أمانة العاصمة المقدسة تنبيهات وتعليمات آمنة عند هطول الأمطار بكثافة على العاصمة المقدسة، مؤكدة أن هذا يأتي حفاظًا على سلامة السكان والزوار من المخاطر الناتجة عن مياه الأمطار.

معالجة أي تجمعات لمياه الأمطار في جميع البلديات

وأوضحت أن تنبيهات الأمانة التي يتم بثها على مدار الساعة عبر قنواتها الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي، تأتي متكاملة مع جهودها الميدانية الهادفة إلى المحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات من خلال معالجة أي تجمعات لمياه الأمطار في نطاق جميع بلدياتها الفرعية والمرتبطة، إلى جانب مباشرتها الفورية للبلاغات الواردة عبر نظام «بلدي».

نشر فِرق العمل والمُعِدَّات بكافَّة أنحاء العاصمة

وأضافت أن هذا تم من خلال نشر فِرق العمل والمُعِدَّات الموزعة بكافَّة أنحاء العاصمة المقدسة حيث تم تجهيز 52 صهريجاً لشفط مياه السيول بسعة 194 ألف جالون، و146 غرافًا، و89 شاحنةً متنوعة الاستخدامات؛ للتعامل مع آثار الأمطار المتوقعة وإزالة تجمُّعات المياه من الطرق والشوارع بالعاصمة المقدسة، مشيرة إلى ضرورة التعاون والالتزام بالتعليمات التي تصدر عن المركز الوطني للأرصاد وتعليمات الجهات المعنية بإتباع عدم المجازفة بقطع مجاري مياه الأمطار والسيول.

٦ نقاط تجمع آمنة لوقوف المركبات

وأوضحت الأمانة أنها إتاحة ٦ نقاط تجمع آمنة لوقوف المركبات بشكل مؤقت لمواجهة ارتفاع منسوب المياه، وهي:

1 –  مواقف كدي.

2 – مواقف جبل النور.

3 – مواقف السيارات بالنوارية.

4 – مواقف السيارات بالشرائع.

5 – المواقف المجاورة لسوق الضيافة.

6 – المواقف المجاورة لجامع علويه مسكي.

ودعت الأمانة إلى الإبلاغ عن تجمعات مياه الأمطار عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد «940» والتعاون في إتاحة المجال للمعدات والآليات لسحب مياه الأمطار والابتعاد عن مواقع الأشجار واللوحات الإعلانية تجنبا لسقوطها نتيجة العواصف والرياح القوية وتجنب الجلوس بالقرب من حواف الأودية والبقاء في مكان آمن.

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أخبار السعودية أمانة مكة الأمطار الزوار الطقس العاصمة المقدسة تنبيهات عاجلة

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