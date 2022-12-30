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«الحميد»: 98% من الإجراءات الحكومية أصبحت إلكترونية في المملكة
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«الحميد»: 98% من الإجراءات الحكومية أصبحت إلكترونية في المملكة

«الحميد»: 98% من الإجراءات الحكومية أصبحت إلكترونية في المملكة

«الحميد»: 98% من الإجراءات الحكومية أصبحت إلكترونية في المملكة
٠٧:٥٣:٣٠ م، الجمعة، ٦ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال مستشار تطوير الأعمال وليد الحميد، إن 98 في المائة من الإجراءات الحكومية تحولت إلى إلكترونيًا في المملكة، مما ساهم بشكل كبير في تسريع عملية الأعمال.

وأضاف في تصريحات إلى فضائية “الإخبارية”، أن “مبادرة تطوير القطاع المالي في المملكة، والمبادرات الأخرى تساعد عجلة النمو، وجميع الشركات المحلية، وحتى شركات الاستثمار الأجنبية في تسهيل هذه العملية”.

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السجل التجاري

وأوضح أن السجل التجاري يتم استخراجه في ثلاث دقائق، ويتم ربطه مع بعض الجهات، مثل وزارة العمل، والموارد البشرية، والتأميات، إلخ.

وأشار الحميد إلى أن “المنصات الإلكترونية تساهم وتساعد رواد ورائدات الأعمال في تسريع عملية العمل التجاري، وهذا هو الأهم، وهذا ما تحرص عليه الدولة”، لافتًا إلى أن برامج 2030، تشجع رواد ورائدات الأعمال، والشركات المحلية وحتى الشركات الخارجية في نمو الأعمال التجارية.

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برنامج رؤية 2030

ويهدف برنامج رؤية 2030 إلى تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل يدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي، وتطوير السوق المالية بالمملكة لتكوين سوق مالية متقدمة.

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