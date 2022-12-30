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بالفيديو.. أجواء القصيم الماطرة تدفع هواة الطلعات البرية لرسم صورة جميلة بالسيارات

بالفيديو.. أجواء القصيم الماطرة تدفع هواة الطلعات البرية لرسم صورة جميلة بالسيارات

بالفيديو.. أجواء القصيم الماطرة تدفع هواة الطلعات البرية لرسم صورة جميلة بالسيارات
٠٧:٥٢:٠١ م، الجمعة، ٦ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

دفعت أجواء منطقة القصيم الماطرة، هواة الطلعات البرية لرسم صورة جميلة يزينها ازدحام السيارات في عسيلان بمحافظة بريدة وذلك استمتاعًا بالأجواء الشتوية.

أمطار غزيرة على منطقة القصيم

وعلى مطار أيام، هطلت أمطار غزيرة على منطقة القصيم، شملت مدينة «بريدة ومحافظات عنيزة والرس والمذنب والبدائع ومراكز الاحمدية ودحلة» وعددًا من المحافظات، وأجزاء متفرقة من مراكز المنطقة.

هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة على القصيم شملت «بريدة وعنيزة والرس ومعظم محافظات المنطقة» والرياض وتشمل «الرياض العاصمة والخرج والمزاحمية والقويعية والمجمعة والزلفي والغاط وشقراء ورماح والدوادمي وعفيف والأفلاج ووادي الدواسر وليلى»، والمدينة المنورة وتشمل «المهد ووادي الفرع».

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«الأرصاد» يتوقع المناطق المتأثرة بالتقلبات الجوية من مساء اليوم حتى غدٍ

وأشار إلى أن هناك مناطق ستتأثر بالتقلبات الجوية من مساء اليوم الجمعة حتى غدًا السبت، مؤكدًا أنه من المتوقع أن تكون هناك ظواهر مصاحبة وهي تساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة، وتدن للرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج على المدن الساحلية وجريان للسيول.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة و تكوّن الضباب الذي قد يؤثر على مدى الرؤية.

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أخبار السعودية أمطار غزيرة الأرصاد السيول الطقس الان الطلعات البرية القصيم

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