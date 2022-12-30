الأمن البيئي: القبض على 54 مخالفًا والكشف عن العقوبة المرتكبة

تواصل – واس:

ألقت القوات الخاصة للأمن البيئي القبض على (54) مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير.

وقال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، إنه تم ضبط (52) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها (5) مواطنين، و(24) مقيمًا من الجنسية الباكستانية، و(14) مقيمًا من الجنسية اليمنية، و(9) مقيمين من الجنسية الهندية، ومقيمان من الجنسية السودانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

التقدم ببلاغ ضد المعتدين على البيئة والحياة الفطرية

وحث المتحدث الرسمي، على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

وفي وقت سابق، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 12 مخالفًا لنظام البيئة، 10 مواطنين، ومقيمان من الجنسيتين الأردنية والباكستانية، لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي بمنطقة عسير ومحمية الملك سلمان الملكية ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.

وأكد “العتيبي” أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدًا أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى (20,000) ريال، وعقوبة إشعال النار على أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.

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