مكافحة المخدرات: هكذا قتل متعاطي «الشبو» أسرته.. قصة مستوحاة من الواقع (فيديو)

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عرضت قناة “الإخبارية” فيديو لشاب وهو يسكب البنزين داخل منزل أسرته، ويتسبب في مقتل أمه وأبيه وأخته وأخيه حرقًا في نهار رمضان بعد محاصرتهم، وحدث ذلك وهو تحت تأثير مخدر “الشبو”.

ويُعد هذا المخدر من أكثر أنواع المخدرات انتشارًا بين الشباب، كما أن له تأثيرًا فتاكًا على الصحة، ويتسبب في تدميرها وتدمير الجهاز العصبي وكذلك المخ.

يخرج متعاطي هذا المخدر عن وعيه، وقد يرتكب العديد من الجرائم تحت تأثيره، وهو في ذلك يكون تحت تأثير هذا المخدر.

مادة “الشبو” قاتلة وقنبلة موقوتة

من جهته، قال مدير إدارة الدراسات والمعلومات للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور سليمان اللحيدان، إن مادة “الشبو” قاتلة وقنبلة موقوتة وتسبب الأذى لمتعاطيها والآخرين.

وأضاف “اللحيدان” في مداخلة على قناة “الإخبارية” أن مادة “الشابو” أو ما تعرف باسم “الكريستال أو الآيس أو الثلج” هي قنبلة موقوته ومؤذية للنفس والغير والحوادث كثيرة ومخيفة وبشعة.

علامات التعاطي والإدمان

وتابع: بشكل عام هناك علامات لحظة التعاطي على المدى القصير وتدخل مادة تؤثر بشكل قوي ومباشر على الدماغ وتعطي الإنسان اندفاعية عالية وتعطي الإنسان في حاجة ورغبة وتكرار التعاطي.

وعن أعراض التعاطي، واصل: تسبب الكثير من الأعراض ولعل أبرزها قلة النوم والأرق ويدخل مدمنها في نوبات اكتئاب إذا توقف عنها دون استشارة طبية.

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