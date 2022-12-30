بالفيديو.. سيول هجرة حراضة في محافظة الأفلاج

تواصل – فريق التحرير:

جرت، اليوم، سيول هجرة حراضة في محافظة الأفلاج، نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على منطقة الرياض ومحافظاتها.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت سيول هجرة حراضة، بعد أمطار غزيرة على محافظة الأفلاج بمنطقة الرياض، وسط انخفاض في درجات الحرارة.

أمطار وسيول بمكة والليث والطائف

وتساقطت، عصر اليوم، أمطار غزيرة أدت إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها خاصة محافظتي الطائف والليث.

أمطار رعدية على هذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض وجازان وعسير والباحة والقصيم والشرقية وكذلك مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها.

الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول

من ناحيتها حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، من أن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، داعية الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والسدود وتجمعات المياه وأعمدة الإنارة وغرف الكهرباء بالشوارع.

اقرأ أيضًا:

منها الرياض ومكة.. «الأرصاد» يتوقع هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة