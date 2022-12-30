الجمعة، ٦ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«الحميد»: 98% من الإجراءات الحكومية أصبحت إلكترونية في المملكة
بالفيديو.. أجواء القصيم الماطرة تدفع هواة الطلعات البرية لرسم صورة جميلة بالسيارات
تنبيهات عاجلة وهامة من أمانة مكة للسكان والزوار عند هطول الأمطار
شروط جديدة للحصول على تأشيرة زيارة المملكة.. تعرف عليها
الأمن البيئي: القبض على 54 مخالفًا والكشف عن العقوبة المرتكبة
مكافحة المخدرات: هكذا قتل متعاطي «الشبو» أسرته.. قصة مستوحاة من الواقع (فيديو)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بالفيديو.. سيول هجرة حراضة في محافظة الأفلاج

بالفيديو.. سيول هجرة حراضة في محافظة الأفلاج

بالفيديو.. سيول هجرة حراضة في محافظة الأفلاج
٠٧:٢٣:٥٩ م، الجمعة، ٦ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

جرت، اليوم، سيول هجرة حراضة في محافظة الأفلاج، نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على منطقة الرياض ومحافظاتها.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت سيول هجرة حراضة، بعد أمطار غزيرة على محافظة الأفلاج بمنطقة الرياض، وسط انخفاض في درجات الحرارة.

أمطار وسيول بمكة والليث والطائف

وتساقطت، عصر اليوم، أمطار غزيرة أدت إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها خاصة محافظتي الطائف والليث.

أمطار رعدية على هذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض وجازان وعسير والباحة والقصيم والشرقية وكذلك مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها.

الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول

من ناحيتها حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، من أن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، داعية الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والسدود وتجمعات المياه وأعمدة الإنارة وغرف الكهرباء بالشوارع.

اقرأ أيضًا:

منها الرياض ومكة.. «الأرصاد» يتوقع هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة

الكلمات الدلالية:
أمطار غزيرة الأرصاد الأفلاج الرياض جريان السيول هجرة حراضة

مواد ذات صلة

المزيد
«التجارة» تستدعي دراجات «POLARIS Sportsman 850» لخللٍ كهربائي

«التجارة» تستدعي دراجات «POLARIS Sportsman 850» لخللٍ كهربائي

٠٣:٥٨ م، الخميس، ١٥ ديسمبر ٢٠١٦
بالصور.. أمطار غزيرة على جازان ومتوسطة في أملج

بالصور.. أمطار غزيرة على جازان ومتوسطة في أملج

٠٩:٢٢ م، الأثنين، ٠٦ أكتوبر ٢٠١٤
إعادة تشكيل قَدَم مُشوّهة لطفل بمستشفى بيش العام

إعادة تشكيل قَدَم مُشوّهة لطفل بمستشفى بيش العام

٠٦:٢٩ م، الخميس، ١٥ يناير ٢٠١٥
صدور الموافقة السامية على تعديل فقرتين من لائحتي الترقيات والإيفاد

صدور الموافقة السامية على تعديل فقرتين من لائحتي الترقيات والإيفاد

٠٢:١٨ م، الأحد، ٢٩ مارس ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *