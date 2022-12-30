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بالفيديو.. مسؤول بلجنة مكافحة المخدرات: مادة الشبو قاتلة وقنبلة موقوتة

بالفيديو.. مسؤول بلجنة مكافحة المخدرات: مادة الشبو قاتلة وقنبلة موقوتة

بالفيديو.. مسؤول بلجنة مكافحة المخدرات: مادة الشبو قاتلة وقنبلة موقوتة
٠٧:٢٥:٤٤ م، الجمعة، ٦ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال مدير إدارة الدراسات والمعلومات للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور سليمان اللحيدان، إن مادة “الشبو” قاتلة وقنبلة موقوتة وتسبب الأذى لمتعاطيها والآخرين.

وأضاف “اللحيدان” في مداخلة على قناة “الإخبارية” أن مادة “الشابو” أو ما تعرف باسم “الكريستال أو الآيس أو الثلج” هي قنبلة موقوته ومؤذية للنفس والغير والحوادث كثيرة ومخيفة وبشعة.

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علامات التعاطي والإدمان

وتابع: بشكل عام هناك علامات لحظة التعاطي على المدى القصير، وتدخل مادة تؤثر بشكل قوي ومباشر على الدماغ وتعطي الإنسان اندفاعية عالية، وتجعل الإنسان في حاجة ورغبة وتكرار للتعاطي.

وعن أعراض التعاطي، واصل: تسبب الكثير من الأعراض، ولعل أبرزها قلة النوم والأرق، ويدخل مدمنها في نوبات اكتئاب إذا توقف عنها دون استشارة طبية.

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