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«الأرصاد» يتوقع المناطق المتأثرة بالتقلبات الجوية من مساء اليوم حتى غدٍ
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«الأرصاد» يتوقع المناطق المتأثرة بالتقلبات الجوية من مساء اليوم حتى غدٍ

«الأرصاد» يتوقع المناطق المتأثرة بالتقلبات الجوية من مساء اليوم حتى غدٍ

«الأرصاد» يتوقع المناطق المتأثرة بالتقلبات الجوية من مساء اليوم حتى غدٍ
٠٦:٤٩:٢١ م، الجمعة، ٦ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال المركز الوطني للأرصاد، إن هناك مناطق ستتأثر  بالتقلبات الجوية من مساء اليوم الجمعة حتى غدًا السبت، مؤكدًا أنه من المتوقع أن تكون هناك ظواهر مصاحبة وهي تساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة، وتدن للرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج على المدن الساحلية وجريان للسيول).

وأضاف: من المتوقع هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة (العاصمة المقدسة – جدة ورابغ والطائف والجموم والكامل وبحرة وخليص والليث والقنفذة والعرضيات وأضم وميسان والحرمة والمويه ورنيه”.

هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة

كما توقع هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة وتشمل (المهد ووادي الفرع) والقصيم (بريدة وعنيزة والرس ومعظم محافظات المنطقة) والرياض وتشمل (الرياض العاصمة والخرج والمزاحمية والقويعية والمجمعة والزلفي والغاط وشقراء ورماح والدوادمي وعفيف والأفلاج ووادي الدواسر وليلى

وأشار إلى أنه من المتوقع أيضًا سقوط الأمطار الرعدية من متوسطة في مجملها بالشرقية (الدمام والظهران والخبر وبقيق والأحساء والقطيف)، وجازان (وجيزان وفرسان وفيفا والخوبة والعارضة وهروب والحرث والدائر والشقيق وبيش) ونجران وتشمل (نجران وحبونا وبدر الجنوب).

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