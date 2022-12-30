هل يُمنع المواطنون أصحاب المخالفات المرورية من السفر؟ «الجوازات» ترد

تواصل – فريق التحرير:

أكدت المديرية العامة للجوازات، أن المخالفات المرورية التي لم تُسدد لا تمنع أصحابها من السفر.

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المخالفات لا تمنع المواطن من السفر

جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المواطنين يقول إنه يرغب في السفر للخارج، لكن لديه مخالفات مرورية، ويتبقى سنة على انتهاء الجواز فهل يجب تسديد المخالفات.

وقالت “الجوازات” عبر حسابها في موقع “تويتر”: “المخالفات لا تمنع المواطن من السفر”.

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رد المرور

وهذا ما أكدته الإدارة العامة للمرور في وقت سابق، قائلة إنَّ وجود مخالفات مرورية على الشخص ليس مانعًا من سفره خارج البلاد.

وأضافت عبر حسابها في “تويتر” ردًا على استفسار من مواطن، أن “المخالفات لا تمنع من السفر للمواطنين”.