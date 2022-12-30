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الهيئة الملكية: عدد ركاب «حافلات مكة» خلال العام وصل لـ 25.6 مليون راكب
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الهيئة الملكية: عدد ركاب «حافلات مكة» خلال العام وصل لـ 25.6 مليون راكب

الهيئة الملكية: عدد ركاب «حافلات مكة» خلال العام وصل لـ 25.6 مليون راكب

الهيئة الملكية: عدد ركاب «حافلات مكة» خلال العام وصل لـ 25.6 مليون راكب
٠٦:٣١:٥٦ م، الجمعة، ٦ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المُقدسة أن عدد ركاب حافلات مكة المكرمة والتي تقدم من خلالها خدمات مواصلات عامة في مدينة مكة المكرمة؛ وصل إلى 25.6 مليون راكب، عبر 12 مسارًا و 438 محطة توقف

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، أن زيادة نمو استخدام الحافلات فاق التوقعات لعام 2022.

تطويع التقنية لتقديم تجربة فريدة

وأشار إلى أن الهيئة ستعملُ في المرحلة القادمة على تطويع التقنية لتقديم تجربة فريدة من نوعها على مستوى القطاع اللوجستي؛ بهدف تلبية احتياجات سكان وزوار مدينة مكة المكرمة ومشاعرها المقدسة.

حافلات مكة في تلبية تطلعات سكان وزائري

يذكر أن الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، حصلت مؤخرًا على جائزة مكة للتميّز وذلك عن فرع الحج والعمرة لهذا العام بفضل إسهام مشروع حافلات مكة في تلبية تطلعات سكان وزائري المشاعر والعاصمة المقدسة.

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أخبار السعودية الحافلات المشاعر المقدسة الهيئة الملكية ركاب الحافلات مكة المكرمة

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