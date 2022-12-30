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وقف تعظيم الوحيين بـ«المدينة»: بدء التسجيل في مسابقة حفظ القرآن وتلاوته وتفسيره
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وقف تعظيم الوحيين بـ«المدينة»: بدء التسجيل في مسابقة حفظ القرآن وتلاوته وتفسيره

وقف تعظيم الوحيين بـ«المدينة»: بدء التسجيل في مسابقة حفظ القرآن وتلاوته وتفسيره

وقف تعظيم الوحيين بـ«المدينة»: بدء التسجيل في مسابقة حفظ القرآن وتلاوته وتفسيره
٠٦:٣٣:٤٥ م، الجمعة، ٦ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلن وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة عن بدء التسجيل في مسابقة “حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره لموظفي وموظفات الإدارات الحكومية بمنطقة المدينة المنورة” في دورتها التاسعة لعام 1444هـ – 2023م الذي يقيمه بالتعاون مع وكالة شؤون المسجد النبوي والجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة .

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4 فروع للمسابقة

وأوضح الوقف أن المسابقة التي تهدف إلى تعظيم كتاب الله تعالى في نفوس أهله خاصة والناس عامة وربطهم بكتاب الله تعالى قولاً وتدبرًا وعملاً ودفعهم إلى مزيد من الحفظ والاتقان لكتاب الله وإذكاء روح التنافس بينهم في أعظم ميدان (القرآن الكريم ) واستثمار أوقات فراغ الموظفين والموظفات بما يعود عليهم بالنفع والخير والتقرب إلى الله تعالى، تشمل فروعها:

1 – حفظ القرآن الكريم كاملا مع التفسير.

2 – وحفظ 15 جزءًا مع التفسير .

3 – حفظ 10 أجزاء مع التفسير.

4 – حفظ 5 أجزاء مع التفسير .

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وأفاد وقف تعظيم الوحيين أن مسابقة حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره اشترطت للمتقدمين فيه أن يكون المتقدم موظفاً حكومياً سعودياً (على رأس العمل أو متقاعدًا) وأن يكون نطاق العمل بمنطقة المدينة المنورة ومحافظاتها ومقرر التفسير (مفردات جزء المجادلة) ويحق لمن فاز في أحد الفروع أن يشارك في الأعلى منه وكذلك يحق لمن شارك في أحد الفروع ولم يفز فيه أن يشارك فيه مرة أخرى وأن لا يكون المتقدم قد سبق فوزه في المسابقات المحلية والدولية في الفرع الذي يشارك فيه وأن تكون نسبة الفوز لا تقل عن 80%، وذلك عبر رابط المسابقة ( من هنا ) .

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